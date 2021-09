NA ŻYWO: Polska – Finlandia. Biało-Czerwoni walczą o ćwierćfinał ME

3:2 Sirila kończy akcję ze środka. Leon nie dotknął siatki, punkt dla Biało-Czerwonych! Finowie chcą sprawdzić tę akcję i proszą o challenge. 3:1 Makinen trafia w aut. 2:1 Leon kończy kiwką z lewej strony. 1:1 Makinen zatrzymany potrójnym blokiem! 0:1 Błąd Leona i prowadzą Finowie. Zaczynamy! 20:29 Jeszcze chwila i zaczynamy mecz o ćwierćfinał mistrzostw Europy! 20:28 W takim składzie Polacy zaczną mecz: Nowakowski, Kurek, Leon, Drzyzga, Kubiak i Kochanowski. Jako libero zagra Zatorski. 20:27 Za chwilę poznamy wyjściową szóstkę Biało-Czerwonych. 20:23 Czas na hymny obu państw. 20:22 Za chwilę początek spotkania! 20:14 Jakub Kochanowski został zapytany o to, czy Biało-Czerwoni odczuwają zmęczenie po fazie grupowej:



Jakub Kochanowski przed 1/8 finału ME: Mam nadzieję, że wystarczy nam energii 20:08 Poznaliśmy już pierwszego ćwierćfinalistę mistrzostw Europy:



Znamy pierwszego ćwierćfinalistę ME! To oni mogą zagrać z Polakami 20:00 Początek meczu już o 20:30. Tymczasem przypominamy wypowiedź Bartosza Kurka przed starciem z Finlandią:



Bartosz Kurek przed 1/8 finału ME: Nastawienie się nie zmieni

Polscy siatkarze do 1/8 finału mistrzostw Europy awansowali z pierwszego miejsca w grupie. Biało-Czerwoni pokonali nie tylko teoretycznie słabszych Portugalczyków, Belgów, Greków i Ukraińców, ale również Serbów, którzy bronią tytułu najlepszej drużyny na Starym Kontynencie. Finowie z kolei zajęli czwarte miejsce w swojej grupie. Reprezentacja Suomi przegrała po drodze dwa mecze: z Rosją (1:3) oraz z Holandią (1:3). Najbliżsi rywale Polaków wygrali z kolei z Macedonią Północną (3:1), Hiszpanią (3:0) i Turcją (3:2).

ME siatkarzy. Pozostałe pary 1/8 finału:

Holandia – Portugalia (niedziela 12 września, godz. 17.30)

Serbia – Turcja (niedziela 12 września, godz. 20.30)

Włochy – Łotwa (niedziela 12 września, godz. 16:00)

Niemcy – Bułgaria (niedziela 12 września, godz. 19:00)

Francja – Czechy (poniedziałek 13 września, godz. 16:00)

Słowenia – Chorwacja (poniedziałek 13 września, godz. 19:00)

Przypomnijmy, ćwierćfinały zostaną rozegrane 14 i 15 września w Gdańsku i Ostrawie. Drużyny, które awansują do półfinałów, zmierzą się w meczach zaplanowanych na 18 września. Finał oraz starcie o brązowy medal odbędą się 19 września w Katowicach.

