Znamy pierwszego ćwierćfinalistę ME! To oni mogą zagrać z Polakami

W pierwszym meczu 1/8 finału mistrzostw Europy spotkały się reprezentacje Ukrainy i Rosji. Pierwsza z nich zajęła trzecie miejsce w polskiej „grupie”, a Sborna po pięciu spotkaniach grupy C była druga, tuż za Holandią. To właśnie wicemistrzowie olimpijscy byli faworytami meczu, który miał wyłonić ćwierćfinalistę siatkarskich ME.

Początek meczu był bardzo wyrównany, a obie drużyny grały punkt za punkt. Rosjanie większą przewagę wypracowali dopiero po kilkunastu akcjach, kiedy to uciekli Ukraińcom na cztery „oczka”. Taka przewaga utrzymywała się przez dłuższy czas, aż do stanu 14:10 dla Sbornej. Wtedy to podopieczni Ugisa Krastinsa zaczęli odrabiać straty i doprowadzili do remisu. Gra była wyrównana aż do końca partii, którą ostatecznie wygrali Ukraińcy (25:22).

Ukraina górą w pierwszym secie i odpowiedź Rosji

Wicemistrzowie olimpijscy chcieli jak najszybciej zetrzeć złe wrażenie po pierwszym secie. Na początku drugiej partii punktowali Wołkow i Kliuka, dzięki czemu po kilku akcjach było już 6:2 dla Rosjan. Mimo dobrych ataków Semeniuka Ukraińcy nie byli w stanie nawiązać wyrównanej rywalizacji ze Sborną. Rosjanie wygrali partię 25:16 i doprowadzili do wyrównania stanu meczu.

Ukraińcy nie zniechęcili się wysoko przegranym setem i już na początku kolejnej partii zmusili Rosjan do oddawania strat. Dobrze spisywał się Semeniuk, który do dwóch skutecznych bloków dołożył as serwisowy. To sprawiło, że zawodnicy Krastinsa prowadzili już 7:4. Sborna z kolei zaczęła mylić się w zagrywce, co uniemożliwiło jej regularne punktowanie. Partia po pewnym czasie stała się jednak wyrównana, a przy stanie 20:20 stało się jasne, że jesteśmy świadkami kluczowych momentów tego seta. ostatecznie górą byli Rosjanie, którzy wygrali 25:22.

Rosja w ćwierćfinale mistrzostw Europy

Wicemistrzowie olimpijscy czwartą partię zaczęli zdecydowanie lepiej niż poprzedniego seta. Szybko „odskoczyli” rywalom na dwa punkty. Ci jednak doprowadzili do remisu, a gra toczyła się punkt za punkt. Ukraińcy zdołali nawet objąć prowadzenie przy stanie 13:11, ale późniejsze akcje były popisem skuteczności Sbornej. Punktował m.in. Wołkow, a Ukraińcy często się mylili, przez co pod koniec partii było już 20:16 dla Rosjan. Ci ostatecznie wygrali 25:22 i zameldowali się w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Polacy lub Finowie.

