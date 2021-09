Polacy w ćwierćfinale ME. Kiedy kolejny mecz Biało-Czerwonych?

Polacy byli zdecydowanymi faworytami meczu 1/8 finału z Finami, co potwierdzili od początku spotkania. Biało-Czerwoni nie dali szans rywalom w pierwszym secie, wygrywając go do 16. Pierwsze fragmenty drugiej partii były już bardziej wyrównane, ale podopieczni Vitala Heynena i tak zdołali najpierw odskoczyć rywalom na kilka punktów, a później zakończyć seta wygraną 25:16. Nasi siatkarze górą byli także w trzeciej partii, którą wygrali 25:14.

Teraz Biało-Czerwonych czeka kilkudniowa przerwa, a kolejny mecz z ich udziałem zostanie rozegrany we wtorek 14 września. Podopieczni Vitala Heynena zagrają w Gdańsku z reprezentacją Rosji, a stawką spotkania, które rozpocznie się o godz. 20:30, będzie awans do półfinału mistrzostw. Przypominamy rozkład wszystkich najbliższych spotkań:

1/8 finału:

Włochy – Łotwa (niedziela 12 września, godz. 16:00)

Holandia – Portugalia (niedziela 12 września, godz. 17.30)

Niemcy – Bułgaria (niedziela 12 września, godz. 19:00)

Serbia – Turcja (niedziela 12 września, godz. 20.30)

Francja – Czechy (poniedziałek 13 września, godz. 16:00)

Słowenia – Chorwacja (poniedziałek 13 września, godz. 19:00)

Ćwierćfinały (14 i 15 września):

Polska - Rosja

Francja – Czechy/ Słowenia – Chorwacja

Holandia – Portugalia/ Serbia – Turcja

Włochy – Łotwa/ Niemcy – Bułgaria

Półfinały (18 września):

Polska/ Rosja – Czechy/ Słowenia – Chorwacja

Holandia – Portugalia/ Serbia – Turcja/ Włochy – Łotwa/ Niemcy – Bułgaria

Finał oraz mecz o trzecie miejsca zostaną rozegrane w niedzielę 19 września. Najlepsze siatkarskie drużyny Europy o medale powalczą w Katowicach.

