Michał Kubiak w odpowiedzi na pytanie dziennikarza: A jak myślisz kur**?

Polacy wygrali w 1/8 finału z Finlandią, pokonując rywali w trzech setach (25:16, 26:16, 25:14). Biało-Czerwoni grali w Ergo Aranie na granicy Gdańska i Sopotu. – Gra przed tak fantastycznym składem na trybunach to dla nas coś niezwykłego. Czekaliśmy na to bardzo długo, a mecz ułożył się po naszej myśli i jesteśmy szczęśliwi – mówił Michał Kubiak po meczu.

„Zagraliśmy niemalże bezbłędnie”

Kapitan kadry cytowany przez Sport.pl podkreślił, że na boisku czuć było „energię”. – Zagraliśmy niemalże bezbłędnie we wszystkich elementach i chcielibyśmy to utrzymać w ćwierćfinale – stwierdził. Jak dodał, zawodnicy starają się cieszyć dniami spędzanymi razem, ponieważ po turnieju wszyscy rozjadą do domów, a „długa i bolesna kadra” w tym sezonie skończy się.

To właśnie do ostatniej wypowiedzi Kubiaka nawiązał Grzegorz Wojnarowski z WP Sportowe Fakty pytając, czy nawet mimo ewentualnego zdobycia złota mistrzostw Europy obecny sezon będzie „bolał” polską kadrę. – A jak myślisz, kur**? – zapytał kapitan reprezentacji, lekko się przy tym uśmiechając. Przypomnijmy, aktualni mistrzowie świata wprawdzie zajęli drugie miejsce podczas Ligi Narodów, ale igrzyska olimpijskie zakończyli na ćwierćfinale.

Sam Wojnarowski nawiązując do tej odpowiedzi Kubiaka przyznał na Twitterze, że miał na myśli to, czy sezon po triumfie w turnieju „będzie bolał trochę mniej". „Odpowiedź na tak sformułowane pytanie uważam za całkiem celną” – zażartował.

