Fabian Drzyzga o taktyce na mecz z Rosją. „Zagrywka będzie kluczowa”

We wtorek kibiców czeka siatkarska uczta – już w 1/4 finału ME spotkały się dwie utytułowane drużyny – Polska i Rosja. Mecz w gdańskiej hali rozstrzygnie, która z nich będzie walczyć o medal czempionatu Starego Kontynentu. Polacy do ME przystąpili poturbowani mentalnie po słabym występie na IO w Tokio. Rosjanie swoją przygodę z mistrzostwami Europy zaczęli z kolei od sensacyjnej porażki z Turcją, ale w kolejnych meczach nie ustępowali już pola rywalom. W 1/8 podopieczni Tuomasa Sammelvuo pokonali reprezentację Ukrainy 3:1, a Biało-Czerwoni pewnie triumfowali 3:0 nad Finlandią.

Fabian Drzyzga przed meczem z Rosją

Dużo trudniejsze spotkanie czeka obie drużyny w ćwierćfinale. W wywiadzie dla Polsat Sport rozgrywający reprezentacji Polski Fabian Drzyzga podkreślił, że Rosja nigdy nie jest wygodnym przeciwnikiem. – Myślę, że zagrywka będzie kluczowa, bo Rosjanie mają problemy z przyjęciem – mówił rozgrywający reprezentacji Polski.

31-latek chwalił również polskich kibiców i sam obiekt, w którym Polacy i Sborna rozegrają wtorkowy mecz. – W Ergo Arenie doping jest o wiele lepszy, bo trybuny są bliżej i jest to fajne. Na każdej hali w Polsce jest to wyjątkowe przeżycie i granie przy takiej publiczności jest czymś niesamowitym. – dodał zawodnik Asseco Resovii Rzeszów.

