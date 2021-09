Heynen przed meczem z Rosją: Mamy w zespole drobne dolegliwości

Mecz Polska – Rosja wyłoni półfinalistę siatkarskich mistrzostw Europy, który w walce o finał turnieju zmierzy się później ze Słoweńcami lub Czechami. Jak zdradził w najnowszym odcinku bloga Vital Heynen, Biało-Czerwoni w dniu spotkania ze Sborną najpierw odbędą serię spotkań ze szkoleniowcem, a później trening. Następnie czeka ich odpoczynek. „Mamy w zespole pewne drobne dolegliwości, ale to normalka. Poradzimy sobie z nimi” – przyznał w tekście dla WP Sportowe Fakty.

„Rosja będzie bardzo trudnym przeciwnikiem”

Belg podkreślił zarazem, że od początku dnia „towarzyszy mu dziwne uczucie, związane ze stawką meczu” . Przypomniał, że przegrana z Rosją będzie oznaczała pożegnanie z turniejem, a wygrana udział w fazie finałowej organizowanej w Katowicach. „To dla nas absolutnie kluczowy dzień i kluczowy mecz. Wiemy, że Rosja będzie bardzo trudnym przeciwnikiem, jak zawsze” – dodał.

Heynen odniósł się również do sensacyjnej wygranej Czechów z Francuzami. Jego zdaniem porażka Trójkolorowych jest dowodem na to, że ciężko jest grać na igrzyskach, a później na mistrzostwach Europy. „Zwycięzca meczu Polska – Rosja już teraz będzie najlepszą ekipą w turnieju spośród tych, które grały w Tokio. Co prawda są jeszcze Włosi, ale oni całkowicie zmienili zespół w porównaniu do tego, który był w Japonii" – ocenił.

Czytaj też:

„On nakrywa go czapką!”. Łukasz Kadziewicz porównał polskich i rosyjskich siatkarzy