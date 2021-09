Czesi sensacyjnie wyeliminowali Francję. Hadrava: Dla nas to duża niespodzianka

Reprezentacja Czech zaskoczyła cały siatkarski świat odprawiając mistrzów olimpijskich do domu. Nasi południowi sąsiedzi nie oddali rywalom żadnego seta. – Na pewno dla nas to duża niespodzianka – powiedział w rozmowie z Polsat Sport Jan Hadrava, reprezentant Czech.

Czesi pokonali faworytów

Faworytem meczu 1/8 finału bezapelacyjnie byli Francuzi. Tymczasem 3:0 dla Czech było zaskoczeniem nawet dla samych zwycięzców. – Nie chcę mówić, że nikt nie wierzył w to, że może się coś takiego udać, ale to jednak są mistrzowie olimpijscy – mówił Hadrava. Spotkanie już od samego początku układało się pod dyktando naszych południowych sąsiadów. – W pierwszym secie szybko wyszliśmy na prowadzenie 4:1 i to nam dało dużo pewności siebie – dodał zawodnik pogromców Trójkolorowych.

Teraz czeka Czechów kolejne trudne wyzwanie. W ćwierćfinale spotkają się bowiem ze Słowenią, czyli wicemistrzami Europy. – W meczu z Francją była dobra atmosfera i wiara w to, że się uda. A jutro (15 września) będziemy walczyć o zwycięstwo – powiedział Hadrava.

