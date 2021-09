Trener Rosjan skomentował mecz z Polską. „To nic nie dało”

Polacy pokonali Rosjan 3:0 i to oni zagrają w półfinale mistrzostw Europy. Wicemistrzowie olimpijscy momentami stanowili jedynie tło dla świetnie dysponowanych Biało-Czerwonych, którzy bezlitośnie wykorzystali ich błędy. Nie można jednak zapominać, że Sborna rozpoczęła turniej od przegranej z Turcją, a w kolejnych, już wygranych meczach grupowych, również nie prezentowała formy z Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Kliuka zawiódł?

Trener Tuomas Sammelvuo miał ograniczone pole manewru, ponieważ z powodu kontuzji na turniej nie pojechał najlepszy atakujący Rosjan, Maksim Michajłow. Urazy wykluczyły także Wiktora Poletajewa i Antona Siomyszewa. Ciężar zdobywania punktów spadł na Jegora Kliukę, który w starciu z Biało-Czerwonymi pokazał się z dobrej strony.

Wysoka dyspozycja jednego zawodnika to jednak za mało, by pokonać aktualnych mistrzów świata. – Zabrakło nam wsparcia dla Jegora Kliuki – przyznał Sammelvuo w rozmowie z Polsatem Sport, komentując pierwszą, wysoko przegraną partię. – Próbowałem dokonać kilku zmian, ale to nic nie dało – dodał.

Sammelvuo stwierdził zarazem, że problemem jego podopiecznych była gra w zagrywce. – W pierwszym secie popełniliśmy aż siedem błędów i nie byliśmy w stanie nawiązać walki. W drugiej partii wróciliśmy do dobrej formy na zagrywce, ale w samej końcówce znów nam trochę zabrakło – ocenił.

