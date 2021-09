Włochy i Niemcy w walce o półfinał. Zapowiada się wyrównany pojedynek

Włochy – Niemcy to przedostatni ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy. Italia po nieudanych igrzyskach olimpijskich jest na dobrej drodze do odkupienia win poprzez awans do fazy pucharowej ME. Do spełnienia tego celu stoją jednak Niemcy, którzy w ogóle na igrzyska nie pojechali. Podpowiadamy, gdzie i o której oglądać spotkanie.

Reprezentacja Włoch rozgrywa siatkarskie mistrzostwa Europy praktycznie bezbłędnie. W grupie nie stracili nawet punktu, pokonując między innymi Czechy, które rozgromiły później Francję i Słowenię, czyli wicemistrza mistrzostw sprzed dwóch lat. Italia w sześciu spotkaniach straciła tylko dwa sety (po jednym z Czechami i Bułgarią). Powrót z siatkarskich „zaświatów”? Niemcy nie brali udziału w igrzyskach olimpijskich. Co więcej, ich ostatni poważny sprawdzian przed mistrzostwami Europy, czyli Liga Narodów zakończyła się totalną porażką. Na 15 spotkań podczas turnieju w Rimini środowi przeciwnicy Italii wygrali tylko cztery. Na ME wygląda na to, że kryzys został zażegnany, ponieważ Niemcy przegrali tylko z Francją 1:3. Obie drużyny mają z pewnością sobie i kibicom wiele do udowodnienia. Spotkanie rozpocznie się w środę 15 września o godzinie 16. Mecz można oglądać na Polsat Sport. Zwycięzca tego starcia zmierzy się w półfinale z obrońcami tytułu Serbią. Walka o finał odbędzie się w sobotę 18 września. Czytaj też:

