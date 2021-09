Czechy zagrają ze Słowenią. Polacy poznają swoich półfinałowych przeciwników

Ćwierćfinał Czechy – Słowenia to w połowie duża niespodzianka, ponieważ nasi południowi sąsiedzi po drodze do tego spotkania pokonali mistrzów olimpijskich. Reprezentacja Francji uległa Czechom w 1/8 finału i pojechała do domu. Przed 34. drużyną rankingu FIVB teraz kolejne trudne wyzwanie – potyczka z wicemistrzami Europy z 2019 roku.

Słowenia wcale nie jest faworytem

Słowenia, jak na swoje możliwości, słabo poradziła sobie w fazie grupowej, ponieważ przegrała dwa na pięć spotkań i skończyła tę część zmagań na drugim miejscu z dorobkiem dziewięciu punktów. Słoweńcy ulegli Włochom, ale co ciekawe w meczu inaugurującym ich zmagania w ME przegrali z ich środowymi przeciwnikami Czechami (1:3). Patrząc więc na najnowszą historię zmagań bezpośrednich obu drużyn, ze wskazywaniem faworyta nadchodzącego starcia należy być ostrożnym.

Czechy – Słowenia. Gdzie i o której oglądać spotkanie?

Mecz Czechy – Słowenia odbędzie się w środę o godzinie 19. Spotkanie można oglądać na Polsat Sport. Zwycięzca tego starcia zmierzy się w sobotę w półfinale z biało-czerwonymi siatkarzami.

