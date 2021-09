Wiemy, z kim Polacy zagrają o brązowy medal w mistrzostwach Europy. Włosi awansowali do finału

Na 18 września zaplanowane były dwa mecze, które miały wyjaśnić, jakie drużyny powalczą odpowiednio o złoty, a jakie o brązowy medal. W pierwszym Polska przegrała ze Słowenią po wyjątkowo zaciętym starciu, które kibiców mogło przyprawić o palpitacje serca. W drugim Serbowie zmierzyli się z Włochami.

Włosi wygrywali mimo problemów

Zwroty akcji były tym, co naznaczyło pierwszy set tego spotkania, ponieważ kilka razy zespoły zmieniały się prowadzeniem. Serbowie wykazywali się dużą siłą woli, a kluczową rolę odgrywał między innymi Podrascanin, który w pewnej chwili dał dwupunktowe prowadzenie swojemu zespołowi za sprawą skutecznego bloku. Mimo tego zawodnicy z Italii poradzili sobie z kryzysem i po grze na przewagi zwyciężyli 29:27.

Druga część starcia była do pierwszej całkiem podobna i tym razem Włosi również nie dali się przełamać w końcówce partii. Przeciwnie, nawet te dłuższe wymiany piłek ostatecznie zamieniali w punkty. Doskonale poradzili sobie z tego rodzaju presją.

Płonne nadzieje Serbów

W trzeciej partii trudno było im pójść za ciosem. Co prawda przez cały czas „siedzieli na ogonie” podopiecznych Slobodana Kovaca, lecz ci potrafili trzymać przeciwników na dystans. Do czasu – Italia znów doskoczyła w końcówce, głównie za sprawą Michieletto, który przełamał blok i doprowadził do stanu 23:23. Wtedy dopiero Serbowie otrząsnęli się, zdobyli kolejne dwa oczka i przedłużyli swoje szanse na finał.

Ich nadzieje okazały się jednak płonne. W czwartym secie Włosi zdominowali oponentów i w efektownym stylu przypieczętowali zwycięstwo. W finale mistrzostw Europy zagrają ze Słowenią. Mecz ten odbędzie się 19 września. Z kolei Serbowie będą rywalizowali z Polakami o najniższe miejsce na podium. Starcie, którego stawką jest brązowy medal, również zostało zaplanowane na 19 września i godzinę 17:30.

Czytaj też:

Horror w meczu Polski ze Słowenią. Finał mistrzostw Europy nie dla Biało-Czerwonych