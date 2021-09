Vital Heynen zostanie w Polsce? Na oku ma mieć konkretnie stanowisko

Wszystko wskazuje na to, że Vital Heynen kończy swoją przygodę z męską reprezentacją Polski. Belg współpracował z naszymi siatkarzami trzy lata, sięgając z nimi między innymi po złoty medal mistrzostw świata w 2018 roku.

Mimo nie zdobycia medalu na igrzyskach olimpijskich szkoleniowiec zostanie zapamiętany przez naszych kibiców w bardzo ciepły sposób. Trudno się dziwić, skoro na każdym kroku Heynen podkreślał, że biało-czerwona publiczność jest najlepsza. Nic dziwnego więc, że docierają do nas informacje o chęci pozostania trenera w kraju.

Heynen trenerem kobiet?

Jak podaje Sport.pl, Vital Heynen zainteresowany jest pracą z siatkarską reprezentacją kobiet, której dotychczasowy trener Jacek Nawrocki złożył wypowiedzenie i odszedł do Chemika Police. Belgijski szkoleniowiec miał już do czynienia z prowadzeniem kobiet, ponieważ trenował dwie damskie pary w siatkówce plażowej.

Do tej pory pod uwagę w kwestii przejęcia Polek było branych dwóch trenerów: Włoch Stefano Lavarini i Turek Ferhat Akbas. Ewentualne włączenie się Vitala Heynena do rywalizacji o stołek selekcjonera siatkarek to spore zaskoczenie. Zważywszy na medale, jakie Belg zdobył z naszymi siatkarzami, staje się on bardzo poważnym kandydatem do objęcia sterów w kobiecej reprezentacji narodowej.

