Kim jest nowy prezes PZPS? Przedstawiamy sylwetkę Sebastiana Świderskiego

Po tym, jak wszyscy pozostali kandydaci, w tym europoseł Ryszard Czarnecki i obecny prezes Jacek Kasprzyk wycofali się z wyścigu o stanowisko nowego szefa PZPS, w grze pozostał tylko Sebastian Świderski. 27 września decyzją 88 z 90 delegatów został on nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Pracami związku pokieruje co najmniej do 2025 roku.

Sebastian Świderski - kim jest?

Sebastian Świderski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. Na swoim koncie ma m.in. srebrny medal mistrzostw Świata z 2006 roku. Z drużyną juniorów dwukrotnie zdobywał złote medale: na mistrzostwach Europy w 1996 roku oraz mistrzostwach świata w 197 roku.

Urodzony w 1977 roku w Skwierzynie w województwie lubuskim zawodnik swoje pierwsze kroki na boisku stawiał e gorzowskim Zniczu