NA ŻYWO: Włochy – Polska. Siatkarze grają o finał mistrzostw świata U-21

Na początku września reprezentacja Polski U-19 zdobyła siatkarskie mistrzostwo świata. W ślady naszych kadetów chcą pójść ich starsi koledzy, którzy z bardzo dobrej strony prezentują się podczas czempionatu w kategorii U-21. Biało-Czerwoni w fazie grupowej pokonali Bahrajn, Kubę, Brazylię oraz dwukrotnie okazali się lepsi od Bułgarii. Podopieczni Daniela Plińskiego ulegli tylko Rosji, ale już przed tym spotkaniem mieli zapewniony awans do półfinału, właśnie dzięki drugiej wygranej z Bułgarami. W nim przyszło im mierzyć się z Włochami.

Zawodnicy prowadzeni przez Angiolino Frigoniego od początku turnieju udowadniają, że należą do światowej czołówki. Azzurri pokonali do tej pory Tajlandię, Egipt, Argentynę i Belgię oraz dwukrotnie odprawili Czechów. W obliczu urazu Michała Gierżota to właśnie Włosi wydają się być faworytami półfinałowego starcia. To rozpocznie się w sobotę 2 października o godz. 19, a transmisja będzie dostępna na youtubowym kanale Światowej Federacji Siatkówki.

Czytaj też:

Maja Włoszczowska w wielkim stylu zakończyła karierę. Ostatni występ okrasiła srebrem MŚ