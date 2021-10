Vital Heynen o ostatnich dniach z reprezentacją. „Praca tutaj była czymś niesamowitym”

Vital Heynen objął siatkarską reprezentację Polski w lutym 2018 roku. Już siedem miesięcy później wraz z naszą drużyną cieszył się z obronionego tytułu mistrzów świata. Najbardziej obfitym w medale był rok 2019, kiedy to pod wodzą belgijskiego trenera Biało-Czerwoni wywalczyli srebrny medal Pucharu Świata i brązowe medale mistrzostw Europy i Ligi Narodów.

Rok 2021 okazał się ostatnim z Vitalem Heynenem na stanowisku selekcjonera Polaków. Naszej siatkarskiej drużynie nie udał się turniej olimpijski w Tokio, a to on był najważniejszym celem na ten sezon. Ostatnim aktem na ławce trenerskiej były dla Belga mistrzostwa Europy 2021, w których Biało-Czerwoni zajęli świetne 3. miejsce. Po turnieju Heynen oficjalnie pożegnał się ze sportowcami. W rozmowie ze Sport.pl szkoleniowiec wspomniał o ostatnich dniach z kadrą i planach na przyszłość.

Pożegnanie z kadrą

Heynen przyznał w rozmowie ze Sport.pl, że miał świadomość tego, że po mistrzostwach Europy przyjdzie czas na pożegnanie. – Wiedziałem, że to koniec pewnego okresu. Dla mnie praca tutaj była czymś niesamowitym i uświadomiłem sobie, że to się kończy. Że to ostatni raz na długi okres, gdy będę się tak czuł. Dla mnie to było jasne już długo: po czterech latach trzeba było coś zamknąć – powiedział trener. Podczas odejścia towarzyszyło selekcjonerowi dużo emocji. Belg czuł się tak również, gdy opuszczał niemiecką kadrę. – Chodzi o to, że po wyjątkowym okresie w pewnym miejscu, gdzie dobrze się czujesz, to normalna reakcja. Przynajmniej dla mnie – stwierdził Heynen.

Co dalej? Heynen jeszcze nie wie

Nie wiadomo, kto zastąpi Vitala Heynena na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Nie wiadomo również, czym będzie się zajmował sam Belg. – Nie myślałem o tym w ogóle. Nie robiłem nic w kierunku tego, gdzie się znajdę za kilka tygodni, parę miesięcy, czy kilka lat – szczerze przyznał szkoleniowiec. Trener wypowiedział się również na temat ewentualnego objęcia kobiecej reprezentacji Polski w siatkówce. Selekcjoner stwierdził, że jest gotowy na pracę z kobietami, chciałby poprowadzić polską reprezentację, ale tylko jak zostanie o to zapytany. – Jeśli zapytają się mnie, to powiem: Pewnie. Ale nie chcę brać udziału w konkursie na nowego trenera. Nie planuję tego – wyznał Heynen.