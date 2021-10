Trener brązowych medalistów MŚ odchodzi. „Idę swoją drogą, mam swój plan”

Daniel Pliński objął reprezentację Polski U21 w maju 2021 roku. Niewiele później selekcjoner cieszył się razem ze swoją drużyną z brązowego medalu mistrzostw świata. Sukces Biało-Czerwonych cieszy o tyle, że nasi zawodnicy nie zakwalifikowali się do turnieju, a dostali dziką kartę. – Chyba zrobiliśmy z niej dobry użytek, prawda? – pytał retorycznie w rozmowie z Onetem szkoleniowiec.

Szkoleniowiec jednego turnieju

Trener Pliński, dostając propozycję prowadzenia kadry U21 dostał z pewnością duży kredyt zaufania, bowiem wcześniej trenował tylko drugoligową Błyskawicę Szczecin. Wygląda jednak na to, że prowadzenie reprezentacji juniorów było tylko chwilowym przystankiem w karierze Plińskiego. – Miałem kontrakt do końca mistrzostw świata i moja przygoda z tą fantastyczną grupą się kończy – powiedział szkoleniowiec. – Idę swoją drogą, mam swój plan. Zobaczymy czy uda mi się go zrealizować – dodał były siatkarz.

Sylwetka Plińskiego

Daniel Pliński zakończył karierę siatkarską w 2018 roku. W reprezentacji Polski wystąpił w 142 meczach. Jest srebrnym medalistą mistrzostw świata 2006 i mistrzem Europy z 2009 roku. Pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Razem ze SKRĄ Bełchatów stawał również na drugim i trzecim miejscu podium siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Czytaj też:

Marcin Lewandowski cierpiał na poważną chorobę. Biegacz opowiedział o rehabilitacji i swoich planach