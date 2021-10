Trenera dla polskich siatkarek szuka specjalny zespół. Jest sześciu poważnych kandydatów

Zarówno siatkarki, jak i siatkarze reprezentacji Polski pożegnali się ze swoimi szkoleniowcami. Z męskiej drużyny odszedł Vital Heynen, zaś z prowadzenia kobiecej ekipy zrezygnował Jacek Nawrocki. Jeśli chodzi o panów sytuacja jest dosyć jasna, ponieważ głównym kandydatem do objęcia stanowiska jest Nikola Grbić. Prezes Sebastian Świderski zna się z tym szkoleniowcem z czasów owocnej współpracy w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Poszukiwania do reprezentacji kobiet są jednak nieco bardziej skomplikowane.

Specjalny zespół do szukania trenera

Aleksandra Jagieło, członek sześcioosobowego zespołu oddelegowanego do szukania nowego trenera siatkarek, wypowiedziała się w rozmowie ze Sport.pl na temat procesu wybierania odpowiedniego kandydata. Razem z nią w skład osób zajmujących się selekcją trenerów są Łukasz Kruk, Piotr Makowski z Bydgoszczy, Jacek Grabowski z Wrocławia, Dorota Świeniewicz i Magda Śliwa. – To mocna grupa. Ale nie jest zamknięta. Korzystam też z opinii i doświadczeń innych dziewczyn – mówiła Jagieło.

– Na pewno decyzja o wyborze nowego trenera będzie należała do Sebastiana. A my mamy tak popracować, żeby ten wybór był dla niego jak najłatwiejszy. Dlatego teraz zbieramy CV odpowiednich kandydatów. – powiedziała Jagieło. W tym momencie jest bardzo poważnie rozważane sześć kandydatur. Nie wiadomo czy z każdym z nich Świderski przeprowadzi rozmowę. – Jeśli dostaniemy wytyczne, że kandydatów do rozmów z prezesem ma być trzech, to wybierzemy trzech – dodała siatkarka. Jagieło nie chciała wyjawić żadnego nazwiska. Nie potwierdziła więc, czy jest rozważana kandydatura Vitala Heynena.

Czytaj też:

Vital Heynen odpowiada na zarzuty Fabiana Drzyzgi. „Będę bardzo szczery”