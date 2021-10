Ukraiński klub blisko dołączenia do siatkarskiej PlusLigi. Zmiany już od przyszłego sezonu?

W siatkarskiej PlusLidze od sezonu 2022/2023 będzie rywalizowało 16 zespołów, czyli o dwa więcej niż ma to miejsce w bieżących rozgrywkach. Do walki o tytuł najlepszego klubu w Polsce dołączy mistrz TAURON 1. Ligi, czyli niższej klasy rozgrywkowej. Zespół, który zajmie ostatnie miejsce w PlusLidze, rozegra z kolei baraże z drugą ekipą TAURON 1. Ligi. Zwycięzca w kolejnym sezonie będzie rywalizował w PlusLidze, a przegranemu pozostanie rywalizacja w mniej prestiżowych rozgrywkach.

Bartkom Każany Lwów w PlusLidze?

Na tym nie koniec zmian, a Polska Liga Siatkówki podpisała list intencyjny z drużyną Bartkom Każany Lwów. Ukraiński zespół jest na dobrej drodze do dołączenia do PlusLigi właśnie od sezonu 2022/2023. – To bardzo ciekawy projekt, na styku sportu, biznesu, kultury i historii – podkreśla Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

Jak dodaje Popko, udziałowcy PLS są zainteresowani tym „projektem”. – Chcemy wyjść do dużej grupy Ukraińców mieszkających w naszym kraju, a także do Polaków żyjących we Lwowie. Chcemy być liderem nie tylko w regonie, a ostatni triumf w Lidze Mistrzów Grupy Azoty ZAKSy tylko pokazuje, jak dużą siłą dysponujemy w naszym kraju – podkreślił. Obecnie trwają rozmowy na temat dalszych procedur w procesie dołączenia klubu Barkom Każany Lwów do PlusLigi.

