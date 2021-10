Anastasi wróci do reprezentacji? „To praca marzeń dla każdego”

Anastasi wygrał z reprezentacją Polski Ligę Światową 2012 i zajął trzecie miejsce podczas mistrzostw Europy. Jego przygodę w kadrze zakończyły nieudane igrzyska olimpijskie w Londynie. W 2014 roku rozpoczął pracę w Treflu Gdańsk i został tam aż przez pięć lat. Następnie przeprowadził się do stolicy, gdzie przejął stery w siatkarskim klubie, który co chwilę zmienia nazwy (obecnie jest to Projekt Warszawa).



Anastasi chce wrócić do reprezentacji?

Andrea Anastasi w rozmowie z TVP Sport przyznał, że chce kandydować na stanowisko selekcjonera reprezentacji. – Polska jest ważnym projektem z najważniejszymi zawodnikami na świecie – stwierdził włoski szkoleniowiec. – To praca marzeń dla każdego. Przez ostatnią dekadę polska siatkówka naprawdę dojrzała – dodał Anastasi.

Kiedy Sebastian Świderski został prezesem PZPS, Anastasi wysłał mu wiadomość z gratulacjami. – Kiedy usłyszałem, że wystąpią problemy z pozyskaniem Nikoli Grbicia na stanowisko selekcjonera kadry, zażartowałem nawet, że jeśli chce moje CV, to jest to dla mnie sama przyjemność – dodaje. Na żartach jednak się nie skończyło. Włoski szkoleniowiec zapowiedział, że weźmie udział w wyścigu o stołek trenera polskich siatkarzy. – Moje CV jest gotowe do wysłania, zrobię to – zakończył wypowiedź Anastasi.

Koniec przygody Vitala Heynena

Po zakończonych we wrześniu mistrzostwach Europy z reprezentacją Polski pożegnał się Vital Heynen, który prowadził reprezentację przez prawie cztery lata. Belgijski trener zdobył z Biało-Czerwonymi w tym czasie mistrzostwo świata, brąz i srebro Ligi Narodów, dwa brązowe medale mistrzostw Europy i Puchar Świata.

