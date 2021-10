Niecodzienna kontuzja reprezentanta Polski. „To jest trudne do zdiagnozowania”

Fabian Drzyzga był w ostatnich latach bardzo ważnym ogniwem siatkarskiej reprezentacji Polski. W ostatnim meczu swojej klubowej drużyny zawodnik ten doznał jednak dziwnej kontuzji. Nie wiadomo co dokładnie dolega rozgrywającemu. Swoimi podejrzeniami podzielił się jego ojciec. Nie jest dobrze.

Fabian Drzyzga nie grał w meczu z Czarnymi Radom

Mimo że wielu kibiców domagało się zakończenia przez Drzyzgę kariery reprezentacyjnej, wiadomość o jego stanie zdrowia zaniepokoiła wszystkich fanów polskiej siatkówki. Gracz ten był oszczędzany przez trenera, któremu potem mocno oberwało się za porażkę Asseco Resovii z Czarnymi Radom. Jak się okazało, pominięcie reprezentanta Polski miało podłoże zdrowotne.

Fani już podczas rozgrzewki zauważyli, że coś jest nie tak, ponieważ rozgrywający nie rozgrzewał się równie intensywnie, co jego poszczególni koledzy z zespołu. Uwagę zwróciło to, że nie wykonywał on poszczególnych ćwiczeń w pełnym zakresie ruchu.

Wojciech Drzyzga o szczegółach kontuzji swojego syna

– Z kontuzjami nigdy nie wiadomo. Z niepoważnej może się zrobić poważniejsza, ale w tym wypadku chodzi o zapobieganie. Fabian ma taką bolesność w szyi, ciężką do zdiagnozowania. Przy szyi. Niby nic wielkiego, natomiast sposób objawiania się tej kontuzji jest taki, że im dłużej trwa wysiłek i samo granie, tym jest gorzej – opowiedział Wojciech Drzyzga, cytowany przez sport.pl.

– Podejrzewam, że ma drobną przepuklinę między kręgami, ale nie jestem medykiem – zaznaczył. – Można z tym żyć, ale gdy nagle zaczniesz robić cokolwiek, to wchodzi taki nieprzyjemny ból w szyję, który pewnie wszyscy znamy. Czasami źle się położymy, czy coś nam przeskoczy i nie możemy sobie dać z tymi rady. Ruch tu nie pomaga, a leczenie i za chwilę rozpoczynanie treningu i zabiegi nie mają większego sensu. Do wtorku Fabian mieć zaleconą przerwę całkowitą. To jest trochę kontuzja jak z mięśniami brzucha. Wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. Od wtorku zaczyna próbować trenować – zdradził ojciec reprezentanta Polski.

