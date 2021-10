Stephane Antiga obejmie reprezentację Polski? „Dali mi zielone światło”

Wciąż nie wiadomo, kto zastąpi Jacka Nawrockiego na stanowisku trenera siatkarskiej reprezentacji kobiet. Za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odpowiada zespół pod kierownictwem Aleksandry Jagieło, do którego wpłynęło już ponad 10 kandydatur. W tym ta od Stephane'a Antigi, który w przeszłości prowadził męską kadrę Biało-Czerwonych, sięgając z nią w 2014 roku po mistrzostwo świata.

Antiga: Jestem gotowy

Francuz na co dzień prowadzi żeński klub Developres Bella Dolina Rzeszów, czyli wicemistrza Polski z ubiegłego sezonu. Jak się okazuje, nie chce z tej posady rezygnować, tylko łączyć pracę w Rzeszowie z trenowaniem reprezentacji kobiet. – Już to robiłem, gdy pracowałem z mężczyznami w klubie z Warszawy i kadrze Kanady. Każda federacja ma prawo do ustalania swoich zasad i trzeba to respektować – podkreślił w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” .

Antiga chciałby pracować na dwa etaty, ponieważ jego zdaniem prowadzenie klubu na co dzień pomaga szkoleniowcom w rozwoju. Jak dodał, decyzję o zgłoszeniu swojej kandydatury podjął wówczas, gdy okazało się, że Jacek Nawrocki kończy współpracę z kadrą. – Zanim to zrobiłem, musiałem jednak porozmawiać z klubem i rodziną. Wszyscy dali mi zielone światło, więc wysłałem CV, bo poczułem, że jestem gotowy, by podjąć się tej pracy – podsumował.

Przypomnijmy, Antiga swoją karierę trenerską rozpoczął w 2014 roku, kiedy to objął na dwa lata reprezentację Polski. Później przez rok prowadził kadrę Kanady, a następnie przez dwa sezony był szkoleniowcem Onico Warszawa. Od dwóch lat pracuje z KS DevelopRes Rzeszów.

Czytaj też:

Michał Winiarski mógłby pracować z reprezentacją. „Czuję się gotowy, ale decyzja nie należy do mnie”