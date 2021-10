Wiemy już, kiedy poznamy nowych trenerów siatkarskich reprezentacji Polski. Jest decyzja PZPS

Którzy trenerzy poprowadzą polskie reprezentacje siatkarskie? Tego nadal nie wiadomo, choć sagi transferowe ciągną się od wielu tygodniu. Polski Związek Piłki Siatkowej podjął jednak kluczową decyzję co do tej kwestii.

PZPS ogłosił konkurs na trenerów reprezentacji Polski. Kiedy deadline?

Na oficjalnym portalu federacji pojawiło się ogłoszenie, na podstawie którego poszczególni szkoleniowcy będą mogli zgłosić się do rywalizacji o selekcjonerskie stanowiska. „Tożsamość aplikujących nie będzie ogłoszona publicznie bez ich zgody. Kandydaci wybrani do dalszych rozmów mogą w kolejnych etapach zostać poproszeni o zgodę na podanie ich tożsamości do wiadomości publicznej” – napisano w komunikacie.

Chętni będą musieli spełnić kilka warunków, aby ich podania w ogóle zostały wzięte pod uwagę. W swoich zgłoszeniach każdy musi umieścić: CV, ocenę aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry, opis koncepcji pracy z reprezentacją, określenie celów krótko i długofalowych uwzględniających nawet igrzyska olimpijskie w Paryżu, a także typową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Tak zwany „deadline” ustalono na 20 listopada 2021 roku. W związku z tym już w grudniu powinniśmy spodziewać się ogłoszeń dotyczących zwycięzców w tych trenerskich konkursach.

Szerokie grono kandydatów

PZPS zdecydował się na właśnie taką formułę rekrutacyjną ze względu na ogromne zainteresowanie wspomnianymi posadami. Mówi się bowiem, że o pracę w żeńskiej kadrze ubiega się aż dziesięciu szkoleniowców w tym tacy specjaliści jak Ferhat Akbas czy Stephane Antiga.

Z kolei faworytem w kontekście drużyny męskiej jest Nikola Grbić. Tej kandydaturze zdaje się wyraźnie sprzyjać Sebastian Świderski, czyli nowy prezes PZPS. – Wiemy, że on tego chce, ale czy zostanie naszym trenerem? Zdecydujemy o tym w szerszym w gronie. Ja byłbym za tym, aby objął stery w polskiej reprezentacji – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”. W kontekście męskiej kadry spekulowano też o Zoranie Terziciu, a także Michale Winiarskim.

