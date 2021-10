Mistrz olimpijski w siatkówce zawieszony. Oskarżono go o homofobię

Już w listopadzie ukaże się nowy odcinek komiksu o Supermanie, w którym główny bohater będzie biseksualny. Grafika z serii, przedstawiając Supermana całującego się ze swoim partnerem, krąży od pewnego czasu w sieci, a na Instagramie opublikował ją m.in. Mauricio Souza.

Siatkarski mistrz olimpijski z 2016 roku oraz wicemistrz świata dodał do obrazka krótki komentarz. „To tylko rysunek, nic wielkiego. Pójdźmy dalej i zobaczymy, do czego to doprowadzi” – napisał, a jego wpis szybko uznano za homofobiczny. Komentarz Souzy skrytykowali internauci, a sprawa szybko zatoczyła szersze kręgi.

instagram

Mauricio Souza zawieszony

W sprawie wpisu zawodnika interweniował Fiat, który jest sponsorem klubu Minas Tenis Clube, w barwach którego występuje 33-latek. W oświadczeniu firma zażądała od pracodawcy siatkarza podjęcia „odpowiednich środków”, które odzwierciedlałyby „niepodlegające negocjacjom stanowisko w sprawie poszanowania różnorodności” . „Fiat odrzuca wszelkiego rodzaju wypowiedzi promujące nienawiść i wykluczenie” – dodano.

Klub Brazylijczyka postanowił wydać oświadczenie, w którym zaznaczono, że Souza został zawieszony na czas nieokreślony oraz ukarany grzywną. „Minas Tênis Clube podkreśla, że nie akceptuje i nie będzie akceptować przejawów nietolerancji, rasizmu, uprzedzeń i homofobii oraz że zintensyfikuje wewnętrzne kampanie na rzecz różnorodności, szacunku i jedności, ponieważ są to wartości istotne i zgodne z naszymi wartościami” – czytamy.

