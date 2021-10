Siatkarz GKS-u Katowice zaatakowany. Problemy kadrowe polskiego klubu

GKS Katowice ma na swoim koncie w tym sezonie, po czterech meczach, pięć punktów i zajmuje 8. miejsce. Drużyna dobrze weszła w rozgrywki PlusLigi, ponieważ na starcie zaliczyła wygrane z Treflem Gdańsk (3:2) i Asseco Resovią (3:1). Później jednak zdarzyły się jej dwa potknięcia. Dodatkowo klub znalazł się ostatnio w trudnej sytuacji, ponieważ paru jego zawodników wypadło z gry z powodu koronawirusa. Na domiar złego jeden siatkarz został napadnięty i pobity.

Piłkarz GKS-u Bełchatów napadnięty i pobity

Klub poinformował, że jeden z zawodników, Tomas Rousseaux, doznał poważnego urazu, który wyklucza siatkarza z gry i treningu na okres co najmniej do kilku tygodni. „Klub złożył w środę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z przekazaną przez Rousseaux informacją o zaatakowaniu go przez nieznanego sprawcę” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

Braki kadrowe GKS-u

Po ostatnim spotkaniu GKS-u z Lukiem Lublin jeden z siatkarzy został skierowany na test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. „Testy zostały przeprowadzone u pozostałych członków drużyny. W sumie u trzech podstawowych siatkarzy zespołu GKS-u oraz u jednego członka sztabu szkoleniowego wyniki testu na koronawirusa okazały się pozytywne” – napisano w komunikacie katowickiego klubu. Na prośbę osób zakażonych, nie zostały ujawnione ich nazwiska. Na izolację do 1 listopada udał się jeszcze jeden zawodnik.

W związku z poważnymi brakami kadrowymi GKS Katowice zwrócił się do PLS z prośbą o przełożenie meczu, który miał odbyć się 31 października.

