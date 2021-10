Polsat zakodował mecz siatkarek. KRRiT może ukarać stację

Reprezentacja Polski kobiet swój udział w siatkarskich mistrzostwach Europy rozpoczęła 19 sierpnia od wygranego meczu z Niemkami. Spotkanie mogli oglądać tylko ci widzowie, którzy mieli wykupiony dostęp do kanału Polsat Sport, który nie jest powszechnie dostępny. Problem w tym, że takie działanie ze strony stacji jest bezprawne.

Polsat zostanie ukarany?

Po organizowanych w 2014 roku w Polsce mistrzostwach świata, które były niemal w całości zakodowane (wówczas finał odkodowano na prośbę prezydenta Bronisława Komorowskiego), w życie weszła ustawa regulująca tego typu kwestie. Od tej pory mecze reprezentacji Polski muszą być pokazywane na otwartych antenach. Polsat tego nie zrobił, a do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły skargi na stację.

Co ciekawe, kolejne mecze Polek na mistrzostwach Europy emitowano już na antenie otwartego Super Polsatu. Nie zmienia to faktu, że stacja należąca do Zygmunta Solorza prawdopodobnie nie uniknie kary. Jak podaje Onet, KRRiT zakończyła postępowanie wyjaśniające i wszczęła kolejne, które może zakończyć się karą finansową. Póki co nie wiadomo, jaka będzie ewentualna wysokość tej kary.

Przypomnijmy, podczas wspomnianych mistrzostw Biało-Czerwone zakończyły zmagania w fazie grupowej na drugim miejscu, pewnie awansując do 1/8 finału. Tam pokonały Ukrainki, a udział w turnieju zakończyły po ćwierćfinale, w którym uległy Turczynkom. Po czempionacie z posadą selekcjonera reprezentacji Polski pożegnał się Jacek Nawrocki, a jego następcę poznamy prawdopodobnie pod koniec grudnia lub na początku stycznia.

