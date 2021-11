Kto zostanie trenerem polskich siatkarzy? Ujawniono nazwiska trzech kandydatów

Termin zgłaszania kandydatur na trenera siatkarskiej reprezentacji Polski upłynął 20 listopada. PZPS w komunikacie przekazał, że swoje aplikacje wysłało sześciu szkoleniowców zainteresowanych prowadzeniem aktualnych mistrzostw świata. Dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski ujawnił, że wśród kandydatów są nie tylko Nikola Grbić, co już wcześniej potwierdził Sport.pl, ale również Lorenzo Bernardi i Andrea Gardini.

Nikola Grbić faworytem?

Według Mielewskiego faworytem do wygrania konkursu jest Grbić. – To jest nadal numer jeden na liście Sebastiana Świderskiego i prezes PZPS będzie robił wszystko, aby to właśnie ten trener prowadził naszą drużynę narodową – przyznał dziennikarz w materiale dla Interii.

Świderski bardzo dobrze zna Grbicia, ponieważ serbski szkoleniowiec prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, której prezesem jest nowy prezes PZPN. – Jest nadal numer jeden na liście Sebastiana Świderskiego i prezes PZPS będzie robił wszystko, aby to właśnie Nikola Grbić prowadził naszą drużynę narodową – ujawnił Mielewski.

Kiedy zakończenie konkursu na trenerów siatkarzy i siatkarek?

Sebastian Świderski komentując zakończenie procesu rekrutacji przekazał, że „kolejne kroki w celu wyłonieniu najlepszych kandydatów” zostaną podjęte podczas posiedzeń Prezydium Zarządu i Zarządu PZPS, czyli kolejno 26 listopada i 3 grudnia. – Uprzedzam ewentualne pytania – ostateczny termin wyboru trenerów będzie determinowany przede wszystkim czasem niezbędnym dla podjęcia najbardziej optymalnej decyzji, poprzedzonej rzetelną analizą – podkreślił prezes PZPS.

Również na przełomie listopada i grudnia zostaną podjęte decyzje w celu wyłonienia nowego trenera reprezentacji kobiet. Aleksandra Jagieło potwierdziła, że wśród 24 kandydatur pojawiło się tylko jedno zgłoszenie od polskiego trenera. „Przegląd Sportowy” poinformował, że jest nim Grzegorz Wagner.

