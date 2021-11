Ponad 20 kandydatów na trenera polskich siatkarek. Co z Vitalem Heynenem?

Termin składania aplikacji na trenerów reprezentacji Polski upłynął 20 listopada. – Na adres dedykowany konkursowi żeńskiemu 24 aplikacje dotyczące stanowiska trenera kadry kobiet. Wśród nich jest jedna wysłana przez polskiego trenera. Od dnia ogłoszenia konkursu zainteresowanie było duże. W gronie aplikujących jest wiele bardzo ciekawych kandydatur – powiedziała Aleksandra Jagieł, przewodnicząca Komisji Siatkówki Kobiet.

Wspomnianym polskim trenerem jest Grzegorz Wagner, czyli syn legendarnego trenera, Huberta Wagnera. Swoją aplikację wysłał także Daniele Santarelli, co Włoch potwierdził w rozmowie z tvpsport.pl.

Vital Heynen jednak nie będzie trenerem siatkarek?

Jeszcze w połowie września wydawało się, że jednym z kandydatów do poprowadzenia siatkarek będzie Vital Heynen. Takie informacje przekazała Onetowi menadżerka Belga, Ola Piskorska. – Oprócz tego, że lubi wyzwania, a to mu się wydaje być bardzo ciekawym wyzwaniem, to także kocha Polskę, polskich kibiców i bardzo chciałby w naszym kraju zostać dłużej – tłumaczyła.

Sam zainteresowany pod koniec października zaznaczył jednak w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”, że nie zamierza wysyłać swojego zgłoszenia. Jak się okazało, zdania nie zmienił. – Nie wysłałem niczego, nie byłem nawet zaznajomiony z procedurą wyboru – przyznał pytany przez dziennikarzy „Super Expressu”, ucinając tym samym spekulacje na temat jego ewentualnej pracy z Biało-Czerwonymi.

Kiedy poznamy trenera siatkarek?

Jak wyjaśnił prezes PZPS Sebastian Świderski, „kolejne kroki w celu wyłonieniu najlepszych kandydatów” zostaną podjęte podczas posiedzeń Prezydium Zarządu i Zarządu krajowego związku, czyli kolejno 26 listopada i 3 grudnia. – Uprzedzam ewentualne pytania – ostateczny termin wyboru trenerów będzie determinowany przede wszystkim czasem niezbędnym dla podjęcia najbardziej optymalnej decyzji, poprzedzonej rzetelną analizą – zaznaczył.

Czytaj też:

Znamy kolejnego kandydata na trenera siatkarzy. Faworyt jest ciągle jeden