Znamy nazwisko ostatniego kandydata na selekcjonera Polaków. To duża niespodzianka

Już wkrótce powinniśmy dowiedzieć się, jaki szkoleniowiec przejmie stery po Vitalu Heynenie w seniorskiej reprezentacji Polski. Nasi siatkarze od ponad dwóch miesięcy czekają na tę informację. Niebawem jednak konkurs ogłoszony przez PZPS powinien zostać rozstrzygnięty.

Siatkarska reprezentacja Polski. Kim jest Andrea Giani?

Polski Związek Piłki Siatkowej zadecydował, że nowy selekcjoner powinien zostać wyłoniony drogą kilkuetapowej rekrutacji. Trenerzy, którzy chcieli przejąć Biało-Czerwonych, musieli złożyć swoje CV w odpowiednim terminie, a do niego dołączyć również ocenę aktualnego i przyszłego potencjału sportowego kadry, opis koncepcji pracy z reprezentacją, określenie celów krótko i długofalowych uwzględniających nawet igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Portal sportowefakty.wp.pl dowiedział się, że jednym z trenerów, który zgłosił się do konkursu, jest Andrea Giani. To właśnie ten szkoleniowiec najdłużej pozostawał w ukryciu i dopiero teraz poznaliśmy jego nazwisko jako jednego z kandydatów na stanowisko selekcjonera Polaków. Od czterech lat prowadzi on reprezentację Niemiec i łączy tę funkcję z pracą w klubie Leo Shoes Modena. Co ciekawe w drużynie naszych zachodnich sąsiadów zastąpił właśnie Vitala Heynena. Włoch w swoich CV trenerskim nie ma jednak wielkich sukcesów.

Pozostali kandydaci, którzy zgłosili się do PZPS

Trudno w tej chwili zawyrokować, czy w związku z tym ma on szanse na to, że PZPS wybierze właśnie jego. Konkurencję ma bowiem silną. Na pole position wydaje się być Nikola Grbić. Ponadto o posadę trenera Biało-Czerwonych ubiegają się: Slobodan Kovac, Lorenzo Bernardi, Andrea Gardini oraz Marcelo Mendez.

Pod koniec listopada zbierze się prezydium PZPS. Wtedy wybierze dwóch lub trzech kandydatów, a na posiedzeniu zarządu (3 grudnia) poszczególne kandydatury zostaną wnikliwie przeanalizowane. Nie wiadomo jednak kiedy tak dokładnie poznamy wynik rekrutacji, a tym samym nowego szkoleniowca Polaków.

