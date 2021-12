Świderski o wyborach na trenera siatkarzy. Wskazał faworyta i zdradził, co powiedział mu Heynen

Termin wysyłania aplikacji na stanowisko trenerów reprezentacji polskich siatkarzy i siatkarek upłynął 20 listopada. Wiele wskazuje na to, że na ogłoszenie wyników naboru przyjdzie nam jeszcze poczekać. – Marzę o tym, by to się zamknęło szybko, bo chciałbym mieć spokojne święta. Nie mogę jednak zagwarantować terminu. Dużo zależy do dostępności poszczególnych trenerów, jeśli chodzi o rozmowy – wyjaśnił w rozmowie ze sport.tvp.pl Sebastian Świderski.

Nikola Grbić faworytem

Do weryfikacji nadesłanych CV oddelegowano dwie grupy. Pierwsza z nich, pod przewodnictwem Aleksandry Jagieło, zajmie się zgłoszeniami szkoleniowców zainteresowanych współpracą z kadrą kobiet. Tomasz Paluch z kolei poprowadzi grupę zajmującą się aplikacjami kandydatów na trenera mężczyzn. W drugim przypadku przedstawiciele PZPS będą mieli do zweryfikowania sześć zgłoszeń, wśród których jest CV Nikoli Grbicia. – Dla mnie jest faworytem. Mogę go popierać i chcieć, ale decyzja należy do zarządu. Dziwne byłoby, gdybym miał inne preferencje – podkreślił Świderski.

Jak przypomniał prezes PZPS, Grbić prowadząc ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, której prezesem jest właśnie Świderski, odnosił znaczne sukcesy. – Czy to sprawdzi się w polskiej kadrze, i czy Serb przekona do siebie zarząd – trudno mi powiedzieć. Proszę pamiętać, że poza sukcesami sportowymi są inne aspekty ewentualnej współpracy. Jeden, drugi czy trzeci trener są w różnych sytuacjach, dlatego nie chcieli się zgłaszać oficjalnie – zaznaczył.

Vital Heynen otwarty na współpracę?

Swojego zgłoszenia nie nadesłał Vital Heynen, który wcześniej sugerował, że jest zainteresowany prowadzeniem pań. Belg podczas spotkania ze Świderskim miał wspomnieć o możliwej współpracy w przyszłości. – W rozmowie „normalnej” dodał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to jest chętny do współpracy, jeśli chodzi o żeńską kadrę. To jest jego melodia przyszłości – wyjaśnił prezes PZPS dodając, że póki co nieznane są najbliższe plany byłego trenera polskich siatkarzy.

