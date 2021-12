Wilfredo Leon błysnął w Lidze Mistrzów. Siedem asów Polaka

Itas Trentino jest najsilniejszym przeciwnikiem Sir Sicoma Monini Perugia w grupie E tegorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. Włoski klub z Polakiem w składzie zmierzy się jeszcze z Fenerbahce i Cannes. Na razie jednak warto się skupić na tym, że pokonana została drużyna, która w poprzednim sezonie wyeliminowała Perugię z półfinału Ligi Mistrzów, a w październiku tego roku zagrodziła drogę do awansu do finału Superpucharu Włoch.

Liga Mistrzów siatkarzy. Trentino nie miało nic do powiedzenia

Tym razem jednak to Itas Trentino nie miało za wiele do powiedzenia. Drużyna Wilfredo Leona miała spotkanie pod kontrolą. W pierwszej partii od stanu 8:7 sukcesywnie zwiększała swoją przewagę. W pewnym momencie różnica punktowa wynosiła nawet sześć oczek. W drugiej partii wyrównana walka toczyła się zaledwie do stanu 12:12, później jednak Perugia odskoczyła i pewnie wygrała partię 25:18. Dużo emocji było w trzeciej partii, ponieważ w końcówce spotkania Trentino prawie zdołało odrobić stratę, ale podopieczni Nikoli Grbicia dopięli swego i zamknęli spotkanie w trzech setach.

Perugia. Polskie akcenty we włoskim klubie

Jeśli chodzi o akcenty reprezentacyjne, to Wilfredo Leon zdobył w tym premierowym spotkaniu Ligi Mistrzów 20 punktów, z czego aż 7 z zagrywki. Niedługo może się okazać, że członkiem biało-czerwonej kadry będzie Nikola Grbić, który kandyduje na stanowisko selekcjonera i jest faworytem prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego. To jednak nie do niego należeć będzie decyzja – tę podejmie zarząd. Termin poznania nowego trenera zarówno panów, jak i pań jest jeszcze nieznany. – Marzę o tym, by to się zamknęło szybko, bo chciałbym mieć spokojne święta – powiedział prezes PZPS.

