Wkrótce możemy poznać trenerów polskich siatkarzy i siatkarek. Jest nieoficjalna data

Przypomnijmy, 20 listopada upłynął termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoleniowców zainteresowanych prowadzeniem reprezentacji Polski siatkarzy i siatkarek. Wpłynęło w sumie 30 zgłoszeń – sześć z nich od potencjalnych trenerów mężczyzn i aż 24 od szkoleniowców chcących trenować panie.

Polski Związek Piłki Siatkowej oddelegował dwie grupy do weryfikacji nadesłanych aplikacji. Pierwsza z nich, pod przewodnictwem Aleksandry Jagieło, zajmuje się zgłoszeniami szkoleniowców zainteresowanych współpracą z kadrą kobiet. Tomasz Paluch z kolei stoi na czele grupy weryfikującej CV kandydatów na następcę Vitala Heynena. Obie grupy wybrały już po cztery zgłoszenia, które zakwalifikowano do następnego etapu rekrutacji.

Kiedy poznamy trenera polskich siatkarzy?

W przypadku trenerów chcących prowadzić siatkarzy, nazwisk zakwalifikowanych do następnego etapu nie ujawniono. Wiadomo z kolei, że w grze o stanowisko szkoleniowca kobiet pozostali Alessandro Chiappini, Stephane Antiga, Stefano Lavarini i Daniele Santarelli. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” kilka dni temu poinformował, że konkurs wygrał ostatni z wymienionych. Nikola Grbić ma z kolei objąć kadrę aktualnych mistrzostw świata.

Do momentu ogłoszenia wyników naboru nic nie jest jednak przesądzone. Portal sport.tvp.pl nieoficjalnie dowiedział się, że nazwiska nowych szkoleniowców poznamy 17 grudnia. Byłoby to niejako potwierdzenie tego, co sugerował Sebastian Świderski. – Marzę o tym, by to się zamknęło szybko, bo chciałbym mieć spokojne święta. Nie mogę jednak zagwarantować terminu. Dużo zależy do dostępności poszczególnych trenerów, jeśli chodzi o rozmowy – tłumaczył prezes PZPS.

