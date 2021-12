Nowy trener polskich siatkarzy może mieć problem. „To mi się nie podoba”

Z nieoficjalnych informacji podanych sport.tvp.pl wynika, że już 17 grudnia poznamy nazwiska nowych trenerów reprezentacji siatkarzy i siatkarek. Panie obejmie Alessandro Chiappini, Stephane Antiga, Stefano Lavarini lub Daniele Santarelli, ponieważ to właśnie tych szkoleniowców zakwalifikowano do drugiego etapu konkursu na selekcjonera.

Faworyt na trenera siatkarzy może mieć problem

Kandydaci na szkoleniowca mężczyzn nie zgodzili się, by ich nazwiska podano do wiadomości publicznej. Nieoficjalnie mówi się, że faworytem jest Nikola Grbić, który obecnie pracuje w klubie Sir Safety Perugia. Zatrudnienie Serba może być jednak problematyczne, o czym świadczy wypowiedź prezesa włoskiego klubu.

Gino Sirci w rozmowie z „Corriere dell'Umbria” podkreślił, że nie wie, czy Grbić zawarł już porozumienie z polską federacją. – Wiem tylko, że chcę trenera skupionego na Sir Safety Perugia. Myślę, że nie doszło do żadnych ustaleń. Nasza umowa tego nie przewiduje (łączenia posad trenera klubu i reprezentacji – przyp. red). Wiele osób dzwoni do mnie z Polski, by się czegoś dowiedzieć, ale ja nawet nie odpowiadam. Znudziłem się tym – stwierdził prezes klubu.

Sirci przypomniał przy okazji, że w latach 2019-2021 szkoleniowcem klubu był Vital Heynen, który jednocześnie prowadził reprezentację Biało-Czerwonych. – Był bardzo zajęty swoimi zobowiązaniami wobec Polski. Nie podoba mi się to – podkreślił. – Doprecyzuję, że relacja z Grbiciem jest doskonała – dodał.

Grbić trenerem siatkarzy? To faworyt Sebastiana Świderskiego

Sebastian Świderski nie ukrywa, że jego faworytem do objęcia posady trenera mężczyzn jest właśnie Grbić, który prowadził ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, której prezesem jest szef PZPS. – Czy to sprawdzi się w polskiej kadrze, i czy Serb przekona do siebie zarząd – trudno mi powiedzieć. Proszę pamiętać, że poza sukcesami sportowymi są inne aspekty ewentualnej współpracy – komentował Świderski w rozmowie ze sport.tvp.pl.

