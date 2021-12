Siatkarze ZAKSY zaśpiewali znaną świąteczną piosenkę. To trzeba zobaczyć

Czas przedświąteczny to dobra okazja do przypomnienia sobie piosenek, które śpiewamy zazwyczaj tylko w grudniu. Jedna z nich to hit Czerwonych Gitar, a nową interpretację utworu przedstawili siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.