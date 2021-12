Rosjanie chcą reprezentanta Polski. „Czeka na niego gigantyczna oferta”

Łukasz Kaczmarek w lidze rosyjskiej? Wiele na to wskazuje. Informacje na temat możliwych przenosin atakującego za granicę przekazał Łukasz Kadziewicz w swoim felietonie dla „Przeglądu Sportowego”.

Transfery. Łukasz Kaczmarek może zagrać w Rosji

Były siatkarz poświęcił sporo miejsca na pochwały dla ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle, a szczególnie Sebastian Świderskiego, który nią zarządza. W ostatnim sezonie zespół ten zatriumfował w Lidze Mistrzów, a znakomite wyniki sprawiły, że trenera Nikolę Grbicia poważnie łączono z przejęciem reprezentacji Polski. Nie wiadomo jednak, czy ostatecznie Serb rzeczywiście ją przejmie.

– „Świder” stworzył warunki do tego, aby zawodnicy rozwijali się i stawali się gwiazdami na skalę międzynarodową. Najlepszym przykładem takiego siatkarza z Kędzierzyna-Koźle jest Łukasz Kaczmarek, na którego już czeka gigantyczna oferta z ligi rosyjskiej – napisał Kadziewicz.

Łukasz Kaczmarek – osiągnięcia w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle

Gdyby rzeczywiście doszło do przenosin Kaczmarka, byłaby to duża strata dla jego obecnego zespołu. ZAKSA latem musiała uporać się także z odejściem dwóch innych uznanych siatkarzy. Paweł Zatorski oraz Jakub Kochanowski trafili wówczas do Resovii. Odejście Kaczmarka również jawi się jako potencjalny problem kadrowy.

Reprezentant Polski wywalczył z ZAKS-ą wiele trofeów w tym Puchar Polski (2019 i 2021), Mistrzostwo Polski (2019) oraz wicemistrzostwo kraju (2021), dwa Superpuchary Polski (2019 i 2020). Jak zostało wcześniej wspomniane, w 2021 roku zwyciężył także w siatkarskiej wersji Champions League.

