Były trener polskich siatkarzy nie wyklucza ponownej pracy w naszym kraju. „Chciałbym tego”

Grudniowy mecz Projektu Warszawa z Wartą Zawiercie śledzili z trybun siatkarze, którzy w 2006 roku zdobyli wicemistrzostwo świata. Zawodnikom towarzyszył Raul Lozano, czyli szkoleniowiec, pod którego wodzą Biało-Czerwoni wywalczyli wówczas srebro. Kilka dni później dziennikarz Tomasz Swędrowski zasugerował, że obecność Argentyńczyka w naszym kraju nie jest przypadkowa, a doświadczony szkoleniowiec może rozpocząć pracę w Asseco Resovii Rzeszów.

Lozano wróci do pracy w Polsce?

Klub z Podkarpacia ostatecznie objął Marcelo Mendez, czyli jeden z kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji. Lozano przyznał z kolei, że pojawił się w Polsce „przez przypadek”. – Zaproszono mnie do Izraela, żebym poprowadził kurs trenerski. Po kursie mogłem wrócić do Argentyny albo przez Dubaj, albo przez Europę. Zdecydowałem się na lot przez Frankfurt. Tylko że tam musiałem poczekać kilka dni na połączenie do Buenos Aires, więc zdecydowałem się przyjechać do Polski, odwiedzić przyjaciół, z którymi dawno się nie widziałem – wyjaśnił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Lozano nie ukrywa, że Polska jest bliska jego sercu. – Ona dała mi ogrom rzeczy, które sprawiają, że czuję się tam wyjątkowy. Ludzie mnie doceniają i pamiętają o tym, czego dokonaliśmy w 2006 roku – przyznał szkoleniowiec, który obecnie skupia się na dokształcaniu. Jak sam podkreślił „zmienia się na lepsze”. – Technicznie, taktycznie, pod względem zarządzania grupą, przygotowania fizycznego, prewencji. Staram się rozwijać we wszystkim, co jest związane z pracą trenera – podkreślił.

Czy istnieje więc szansa, że Lozano będzie jeszcze pracował w Polsce? – Kto wie? Chciałbym tego. W tej chwili nie mam jednak żadnych propozycji – stwierdził.

