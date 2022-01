Nieoficjalnie: Wiadomo, kto będzie nowym trenerem polskich siatkarzy

Już w środę 12 stycznia odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Związki Piłki Siatkowej, po którym ogłoszone zostaną nazwiska nowych trenerów reprezentacji Polski siatkarek i siatkarzy. W pierwszym przypadku w walce o posadę są Stephane Antiga, Alessandro Chiappini, Stefano Lavarini i Daniele Santarelli. Nieoficjalnie mówi się, że głównym pretendentem do zastąpienia Jacka Nawrockiego jest ostatni z wymienionych.

Kto zostanie trenerem siatkarzy?

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku szkoleniowców, którzy biorą udział w naborze na selekcjonera mężczyzn. PZPS nie zdradził ich nazwisk, ale „Przegląd Sportowy” ujawnił, że do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowano Nikolę Grbicia, Marcelo Mendeza, Lorenzo Bernardiego i Plamena Konstantinowa.

Na początku stycznia Sebastian Świderski zaznaczył, że wciąż trwają rozmowy i negocjacje z poszczególnymi kandydatami. - Ustalane są warunki finansowe. Wynagrodzenie dla trenera to jest jedno, ale pamiętajmy, że wokół selekcjonera musi być też odpowiedni sztab – podkreślał prezes PZPS w rozmowie z Interią.

I chociaż z wypowiedzi Świderskiego wynikało, że federacja nie wybrała jeszcze trenerów, to włoski dziennikarz Gian Luca Pasini przekazał w czwartek 6 stycznia, że PZPS doszedł już do porozumienia z jednym z kandydatów. Reprezentację mężczyzn zgodnie z przewidywaniami ma objąć Grbić. Dziennikarz „La Gazetta Dello Sport” dodał, że kontrakt Serba będzie obowiązywał do najbliższych igrzysk olimpijskich, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu.

Czytaj też:

Quiz dla fanów siatkówki. Ostrzegamy, niektóre pytania są trudne