Polski siatkarz odmówił szczepienia. Teraz musi zmienić klub

W Austrii do spraw szczepień podchodzi się bardzo poważnie. Przekonał się o tym polski siatkarz Konrad Formela, który przyszedł do SK Zadruga Aich/Dob z izraelskiego Hapoelu Kefar Sawa. Polak przygotowuje się obecnie do zmiany klubu.

Siatkówka. Polski zawodnik odmówił szczepienia

Konrad Formela, który w swojej karierze grał w takich klubach, jak Jastrzębski Węgiel, Effector Kielce czy Biogas Volley Nafels nie będzie już siatkarzem SK Zadruga Aich/Dob. Polak odmówił szczepienia dawką przypominającą, co wyraźnie nie przypadło do gustu władzom austriackiej drużyny. „Po nieudanych rozmowach i próbach namówienia siatkarza na przyjęcie dawki przypominającej szczepienia, klub zmuszony jest rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym” – napisano w oficjalnym oświadczeniu na stronie klubu na Facebooku.

– Jesteśmy bardzo rozczarowani, że Konrad Formela nie wyraził chęci przedłużenia ważności swojego certyfikatu covidowego za pomocą szczepienia przypominającego. W wyniku jego decyzji jest on uważany za niezaszczepionego i stanowi zagrożenie dla swoich kolegów z drużyny – powiedział dyrektor sportowy drużyny Martin Micheu. Dodatkowo udział Polaka w meczach międzynarodowych i krajowych jest bez dodatkowej dawki szczepionki niemożliwy.

Konrad Formela zmieni ligę na taką, w której obostrzenia koronawirusowe nie stoją tak wysoko w hierarchii ważności, jak w Austrii. Według informacji jego byłego już klubu, w przyszłym tygodniu Polak ma zostać zawodnikiem którejś z rumuńskich drużyn. SK Zadruga Aich/Dob w komunikacie dodało, że jest to dla klubu duża strata, ponieważ skład jest wąski, a paru siatkarzy kontuzjowanych.

