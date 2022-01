Media: Wybrano trenerów siatkarzy i siatkarek. Ciągle jednak trwają negocjacje

Polskie reprezentacje siatkarzy i siatkarek od zakończonych we wrześniu mistrzostw Europy nie mają oficjalnie wybranych selekcjonerów. Konkurs na nich trwa od dłuższego czasu, ale z czasem coraz bardziej zbliżamy się do rozwiązania tej sytuacji.

Siatkówka. Kandydaci na selekcjonera mężczyzn i kobiet

Od prawie samego początku głównym kandydatem na selekcjonera siatkarzy jest Nikola Grbić. Swojego poparcia dla serbskiego szkoleniowca nie ukrywa prezes PZPS Sebastian Świderski. W tej kwestii żadne doniesienia się nie zmieniają. Natomiast według informacji, jakie pozyskał Polsat Sport i TVP Sport, trenerem, który ma poprowadzić nasze siatkarki jest Stefano Lavarini, a nie jak wcześniej przewidywano Daniele Santarelli.

Sebastian Świderski w rozmowie z TVP Sport powiedział, że na razie trwają z negocjacje z kandydatami. Nie potwierdził i nie zaprzeczył w kwestii konkretnych nazwisk. – Kontrakty podpisywane będą do igrzysk olimpijskich. Trudno mówić, że trener, który się nie zakwalifikuje na igrzyska nadal będzie prowadził kadrę – mówił jeszcze prezes PZPS.

Jakie cele stoją przed nowymi selekcjonerami?

Prezes PZPS wierzy, że damska reprezentacja Polski na mistrzostwach świata "powalczy o najwyższe cele". – Wszyscy kandydaci podkreślali, że (siatkarki) dysponują niesamowitym potencjałem – mówił Świderski. – Co do mężczyzn, to mam nadzieję na trzeci z rzędu złoty medal mistrzostw świata. To byłaby super sprawa. Celem głównym są jednak igrzyska olimpijskie. Widzimy ich na podium w Paryżu – zakończył prezes PZPS.

