Stefano Lavarini nowym trenerem kadry polskich siatkarek. Kim jest następca Jacka Nawrockiego?

Stefano Lavarini wprawdzie nigdy nie grał zawodowo w siatkówkę, ale ma bogate doświadczenie współpracy z siatkarkami. Niespełna 43-letni Włoch pierwsze szlify zbierał już od 1995 roku, kiedy to zatrudniono go jako asystenta trenera w Pallavolo Omegna.

Kim jest Stefano Lavarini?

Lavarini długo czekał, by po raz pierwszy samodzielnie objąć klub. Zanim to nastąpiło, był asystentem w AGIL Trecate, Centro Volley Spezia, Bigmat Kerakoil Chieri, Club Italia i Foppapedretti Bergamo. To w ostatnim z wymienionych zespołów po sezonie spędzonym w charakterze asystenta otrzymał szansę pracy na stanowisku pierwszego trenera.

Lavarini w ciągu sześciu lat pracy z siatkarkami z Bergamo sięgnął po Puchar Włoch. W 2017 roku przeniósł się do Brazylii, gdzie spędził dwa sezony w Minas Tênis Clube. Podopieczne Włocha sięgnęły w tym czasie po triumf na Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej, mistrzostwo kraju, Puchar Brazylii oraz srebrny medal Klubowych Mistrzostwach Świata.

Lavarini i jego praca z kadrą Korei

W 2019 roku Lavarini otrzymał propozycję pracy z reprezentacją Korei Południowej, debiutując tym samym w roli szkoleniowca kadry narodowej. Już w pierwszym roku współpracy z koreańskimi zawodniczkami poprowadził je do brązowego medalu mistrzostw Azji, a podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio do półfinału, w którym uległy Brazylijkom. Koreanki przegrały też mecz o trzecie miejsce, ustępując Serbkom.

Przyszły trener Biało-Czerwonych nie zagrzał długo miejsca w Brazylii. W roku, w którym objął reprezentację Korei, wrócił do ojczyzny, by poprowadzić Unet E-Work Busto Arsizio. Po roku podpisał z kolei kontrakt z Igor Gorgonzola Novara, z którym sięgnął po wicemistrzostwo Włoch.

Czytaj też:

Koniec wielomiesięcznej sagi. Oficjalnie potwierdzono nazwiska nowych trenerów siatkarek i siatkarzy