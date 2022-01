Dreszczowiec w siatkarskiej Lidze Mistrzów. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle postawiła się mistrzowi Włoch

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która broni tytułu triumfatora Ligi Mistrzów, tegoroczną edycję rozgrywek rozpoczęła od wygranej z Merkurem Maribor (3:0), a następnie ograła na wyjeździe Lokomotiw Nowosybirsk (3:1). Dwa zwycięstwa mają na swoim koncie także siatkarze Cucine Lube Civitanova, czyli aktualni mistrzowie Włoch.

Liga Mistrzów siatkarzy. ZAKSA uległa w pierwszym secie

Dwie najlepsze drużyny grupy C zmierzyły się w bezpośrednim starciu, które rozegrano 12 stycznia w Gliwicach. Początek spotkania był bardzo wyrównany, a po stronie wicemistrza Polski punktowali Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka. Dobre akcje Gabiego Garcii Fernandeza, Robertlandy'ego Simona i Marlona Yanta sprawiły, że po kilkunastu akcjach było 7:7.

Mistrzowie Włoch wkrótce jednak po raz pierwszy wypracowali dwupunktowe prowadzenie (10:12) i już do końca seta nie roztrwonili przewagi, systematycznie ją powiększając. Ostatecznie partia zakończyła się wygraną Lube 25:17.

ZAKSA odrobiła straty

Drugi set miał zgoła odmienny przebieg. Wprawdzie Lube dzięki grze blokiem i pomyłce Kaczmarka „odskoczyło” na trzy punkty (5:2), ale ZAKSA po kilku akcjach nadrobiła straty i doprowadziła do stanu 11:11.

Mistrzowie Włoch zaczęli popełniać błędy w zagrywce, co bezlitośnie wykorzystali obrońcy trofeum, dokładając dobrą grę w przyjęciu i skuteczny atak. Przy stanie 20:15 stało się jasne, że to ekipa z Kędzierzyna-Koźle jest o krok od zwycięstwa w secie. Kolejne punkty również padały łupem ZAKSY, która wygrała 25:16.

Cucine ponownie górą

Wygrany set nie okazał się momentem przełomowym dla polskiej drużyny. Rywale już po kilku akcjach trzeciej partii wypracowali znaczną przewagę (7:3), a kolejne dobre akcje Gardii Fernandeza i Simone Anzaniego sprawiły, że ZAKSA nie była w stanie dogonić wyniku.

Siatkarze Lube stopniowo powiększali swoją przewagę, doprowadzając do stanu (13:8). Dalej gra momentami toczyła się punkt za punkt, co w pełni zadowalało mistrzów Włoch, którzy tym samym zbliżali się do zwycięstwa w secie. Pod koniec partii najpierw skutecznie atakował Simon, a następnie przestrzelił Norbert Huber, dzięki czemu goście wygrali 25:18.

Czwarty set dla obrońców trofeum

Co znamienne, w pierwszych trzech setach nie byliśmy świadkami wyrównanych końcówek. Nieco inaczej przebiegała czwarta partia, w której tym razem lepiej spisywała się ZAKSA. Obrońcy trofeum po udanych akcjach Śliwki i Semeniuka objęli czteropunktowe prowadzenie (8:4). Rywale próbowali odpowiadać atakami Yanta i Garcii Hernandeza, ale wicemistrzowie Polski nie pozwalali im na odrobienie strat.

ZAKSA z akcji na akcję wyraźnie się rozkręcała, nabierając odpowiedniego rytmu gry. Mniej więcej na półmetku rywalizacji w secie było już 15:10 dla gospodarzy spotkania. Yant i Anzani robili jednak wszystko, by zminimalizować przewagę polskiego zespołu i to w dużej mierze dzięki ich akcjom w pewnym momencie było 19:16 dla ekipy z Kędzierzyna-Koźle. Końcówka partii należała jednak do podopiecznych Gheorghe Cretu, którzy wygrali 25:22.

Tie-break dla gości

O losach tego niezwykle wyrównanego spotkania zdecydował tie-break. Lepiej w ostatnią partię weszli siatkarze Lube, którzy po zablokowaniu Smitha, błędzie rywali i ataku Simona prowadzili już 3:0. Wprawdzie ZAKSA odpowiadała pojedynczymi skutecznymi akcjami, ale nie była w stanie nawiązać wyrównanej rywalizacji. Ostatecznie mistrzowie Włoch wygrali 15:12, a całe spotkanie 3:2 (25:17, 16:25, 25:18, 22:25, 15:12).

