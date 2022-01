Antiga wkrótce może objąć nowe stanowisko. Były selekcjoner Polaków kandydatem na trenera kadry

Stephane Antiga niemal do końca pozostawał w grze o posadę szkoleniowca siatkarskiej reprezentacji Polski. Były trener męskiej kadry, z którą w 2014 roku wywalczył mistrzostwo świata, został nawet zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji. Razem z Alessandro Chiappinim, Daniele Santarellim i Stefano Lavarinim rywalizował o posadę po Jakcu Nawrockim, który z prowadzenia Biało-Czerwonych zrezygnował we wrześniu.

Ostatecznie PZPS zdecydował, że panie poprowadzi Lavarini, którego kontrakt będzie obowiązywał do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Niewykluczone jednak, że również Antiga wkrótce obejmie nową posadę.

Antiga zostanie trenerem Serbek?

Serwis volleynews.it donosi, że Francuz jest jednym z kandydatów na stanowisko trenera Serbek. Tamtejsza federacja poszukuje następcy Zorana Terzicia, który po niemal 20 latach pracy z reprezentacją zrezygnował ze stanowiska i wkrótce ma rozpocząć współpracę z Rosjankami.

Na korzyść Antigi przemawia jego międzynarodowe doświadczenie – były siatkarz prowadził nie tylko reprezentację Polski, ale również Kanady. Trenował także Projekt Warszawa (wówczas ONICO Warszawa), a od maja 2019 roku pracuje w Developres Rzeszów. Razem ze swoimi podopiecznymi wywalczył już dwa wicemistrzostwa kraju oraz Superpuchar Polski.

Jak podaje volleynews.it, serbska federacja kontaktowała się już z przedstawicielami Antigi, by wybadać, czy ten byłby zainteresowany pracą z tamtejszą reprezentacją. Kontrakt Francuza z rzeszowskim klubem obowiązuje do 2024 roku, a najbardziej realnym scenariuszem wydaje się ten, w którym były siatkarz łączyłby role szkoleniowca Developresu i reprezentacji Serbii. Jak wiadomo, na takie rozwiązanie nie zgadzał się PZPS, przez co Antiga miał niewielkie szanse na przejęcie schedy po Nawrockim.

