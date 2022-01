Reprezentant Polski może zmienić klub. Siatkarzem Projektu Warszawa interesuje się kilka zespołów

Bartosz Kwolek swoje pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce stawiał w Warszawie, gdzie gra od 2016 roku. Kontrakt zawodnika ze stołecznym Projektem obowiązuje do końca obecnych rozgrywek i wiele wskazuje na to, że 24-latek wkrótce zmieni barwy klubowe – podaje Polsat Sport.

Kwolek już od dłuższego czasu znajduje się w orbicie zainteresowań PGE Skry Bełchatów i Asseco Resovii Rzeszów. Do walki o reprezentanta Polski, który w 2018 roku sięgnął razem z kolegami po mistrzostwo świata, włączył się także Aluron CMC Warta Zawiercie, co można odbierać jako niespodziankę. W ekipie ze Śląska grają już inni topowi przyjmujący, a konkretnie Facundo Conte i Uros Kovacevic. Ewentualny transfer Kwolka oznaczałby, że jeden ze wspomnianych zawodników mógłby zmienić klub i poszukać pracodawcy wśród pozostałych zespołów czołówki PlusLigi.

PlusLiga. Projekt Warszawa goni czołówkę

Zakażenia koronawirusem wśród zawodników sprawiły, że nie wszystkie spotkania PlusLigi udało się rozegrać w wyznaczonym terminie. Przez to część zespołów ma na swoim koncie już 16 meczów, podczas gdy inne po 14 lub 15. Liderem niezmiennie pozostaje ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która od początku sezonu nie przegrała żadnego starcia.

Dwa punkty do triumfatora poprzedniej edycji Ligi Mistrzów traci Jastrzębski Węgiel, który rozegrał o jedno spotkanie więcej. Podium zamyka mająca siedem punktów straty do lidera Skra Bełchatów. Ciekawie zapowiada się także rywalizacja o kolejne miejsca w tabeli. Czwarta Warta Zawiercie ma na swoim koncie 33 „oczek” (przy 43 punktach ZAKSY), a piąty Projekt Warszawa 29. Tabelę zamyka Stal Nysa, która do tej pory wygrała zaledwie jedno spotkanie i jest głównym kandydatem do pożegnania się z najwyższą klasą rozgrywkową po obecnym sezonie.

