Vital Heynen wyjaśnił, dlaczego nie chciał trenować polskich siatkarek. To dlatego woli pracować z Niemkami

Vital Heynen we wrześniu ubiegłego roku wywalczył z Polakami brązowy medal mistrzostw Europy, a krótko po turnieju ogłosił decyzję o zakończeniu współpracy z kadrą. Belg był następnie łączony z reprezentacją siatkarek, ale ostatecznie nie wziął nawet udziału w naborze zorganizowanym przez PZPS. Wiele jednak wskazuje na to, że długo nie pozostanie bezrobotny i już niebawem obejmie żeńską reprezentację Niemiec.

Vital Heynen: W Polsce wszystko jest większe

W rozmowie ze sport.tvp.pl szkoleniowiec szczerze przyznał, że nie jest gotowy na pracę z polskimi siatkarkami. Przy okazji wyjaśnił, dlaczego nie odczuwał takich oporów przed współpracą z Niemkami.

Jest zasadnicza różnica między waszymi kadrami. W Polsce wszystko jest większe. Nie jestem gotowy, by ponownie się z tym zmierzyć. Mogę być gotowy, by zająć się zespołem, ale nie jestem gotowy, by mierzyć się z prasą, publicznością i wszystkim dookoła. Sytuacja w Niemczech pozwala na to, by skupić się tylko na drużynie – zdradził.

Heynen argumentował, że niemieccy kibice nie interesują się występami siatkarskich reprezentacji tak bardzo, jak sympatycy Biało-Czerwonych. Dziennikarze również rzadziej relacjonują występy na parkietach, dzięki czemu szkoleniowiec może skupić się na pracy z drużyną.

Były selekcjoner Polaków nie ukrywa jednak, że dobrze wspomina pracę w naszym kraju. – Uwielbiałem wszystko to, co działo się wokół kadry mężczyzn. To było najlepsze trenerskie przeżycie w mojej karierze. Bycie trenerem w kraju, który tak kocha siatkówkę, jest niesamowite – stwierdził dodając, że może za jakiś czas będzie już gotowy na prowadzenie polskiej kadry kobiet.

Czytaj też:

Piotr Nowakowski został zapytany o wybór Nikoli Grbicia na selekcjonera. Szczera odpowiedź siatkarza