Kolejny siatkarz skomentował wybór Grbicia na selekcjonera. „Zobaczymy, jak to będzie”

12 stycznia 2022 roku prezes PZPS Sebastian Świderski wyjawił nazwisko nowego selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski. Jak można się było spodziewać trenerem mężczyzn został Nikola Grbić, który od początku był faworytem prezesa. Wybór szkoleniowca skomentował już między innymi Piotr Nowakowski. – Zupełnie go nie znam, nie miałem okazji zamienić z nim ani jednego słowa – powiedział środkowy w rozmowie z Interią. Innym siatkarzem, który wypowiedział się na temat Grbicia jest Tomasz Fornal, który rozmawiał na ten temat z Weszło.com.

Fornal nie miał okazji współpracować z Grbiciem

Sam Grbić mówił, że cieszy się powrotem do Polski, ponieważ będzie miał okazję współpracować z zawodnikami, których już zna. Tomasz Fornal jest jednak jednym z tych siatkarzy, który większego kontaktu z Serbem jeszcze nie miał. – Większe doświadczenie mają tylko zawodnicy z ZAKSY. Z tego co z nimi rozmawiałem – wypowiadają się na temat Nikoli w samych superlatywach – tłumaczył reprezentant Polski. Nie ma co się dziwić, że sportowcy z tego klubu mają „przewagę” nad innymi siatkarzami – Nikola Grbić był trenerem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i zdobył z nią Puchar Polski, mistrzostwo kraju i Ligę Mistrzów.

Według Fornala Nikola Grbić jest osobą, która samą postawą może wzbudzić szacunek. – Zobaczymy, jak to będzie. Więcej będę w stanie powiedzieć po kilku dniach współpracy z nim, podczas reprezentacyjnego sezonu – mówił Polak. Jeszcze wcześniej zawodnik musi oczywiście otrzymać powołanie, ale z tym raczej nie powinno być większego problemu.

