Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz mogą zostać bohaterami głośnych transferów. Chcą ich wielkie kluby

Choć mamy zimę, ostatnie tygodnie są całkiem gorące jeśli chodzi o kwestie transferowe. Nasi siatkarze to łakome kąski na rynku. Po tym, jak sporo pisało się o przenosinach Łukasza Kaczmarka czy Mateusza Bieńka, otrzymaliśmy kolejne informacje dotyczące Polaków. Tym razem w rolach głównych występują Wilfredo Leon oraz Bartosz Bednorz.

Wilfredo Leon bohaterem transferu? Chce go Zenit Sankt Petersburg

Doniesieniami na temat wyżej podzielił się dziennikarz Gianluca Pasini z „La Gazzetta dello Sport”. Według niego kubańsko-polskim siatkarzem mocno interesuje się Zenit Sankt Petersburg. W Umbrii są przekonani, że Gino Sciri będzie w stanie zatrzymać przyjmującego w swoim zespole, aczkolwiek w tej chwili nic nie jest przesądzone. Rosjanie są zdeterminowani, aby wykupić lidera Sir Safety Perugii.

Będzie to jednak trudne, ponieważ Sciri to twardy negocjator, a do tego jego zespół przewodzi w Serie A. Utracenie Leona byłoby dla tego zespołu ogromnym osłabieniem i utrudnieniem w walce o mistrzostwo Italii. Zwłaszcza że przyjmujący jest drugim najczęściej punktującym zawodnikiem włoskich rozgrywek.

Bartosz Bednorz łączony z Perugią

W tym kraju sporo mówi się też o możliwych przenosinach Bartosza Bednorza właśnie do… Perugii. Zawodnik Zenitu Kazań występuje na tej samej pozycji, co Leon, więc spekuluje się, że transfer jednego może zależeć od drugiego. Gdyby kubańsko-polski siatkarz zdecydował się odejść, Bednorz mógłby wskoczyć właśnie w jego miejsce we włoskiej drużynie. Warto jednak pamiętać o poprzednich doniesieniach, według których urodzony w Zabrzu zawodnik ma na stole ofertę przedłużenia umowy z Zenitem.

