Wyjaśniła się przyszłość Wilfreda Leona. Wiadomo, gdzie zagra w następnym sezonie

O tym, że Wilfredo Leon może trafić do Zenita Sankt Petersburg, informował Gianluca Pasini z „La Gazzetta dello Sport”. Według włoskiego dziennikarza rosyjski klub był zdeterminowany, by podpisać kontrakt z gwiazdorem Sir Safety Perugia. Te doniesienia właściwie ucina komunikat, jaki w czwartek 27 stycznia opublikował obecny pracodawca reprezentanta Polski.

Wilfredo Leon podjął decyzję ws. przyszłości

Klub z Perugii poinformował, że Leon podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała przez trzy kolejne lata. – Na nieszczęście dla Leona, w światowej siatkówce jest wielu pretendentów skorych sprowadzić go do siebie – zażartował prezes klubu Gino Sirci, który cytowany jest na oficjalnej stronie zespołu. – Ale niestety muszę im przekazać, że Leon bardzo dobrze radzi sobie w Perugii i podpisał z nami kontrakt na kolejne trzy lata. Nie mogliśmy go puścić. Wilfredo wybrał nas, ponieważ jesteśmy marką, która chce się rozwijać i wygrywać – stwierdził.

Sam zainteresowany przyznał, że miał kilka ofert z innych klubów, ale ostatecznie postanowił zostać w Perugii, ponieważ „tęskni za zdobywaniem ważnych trofeów”. – W tym sezonie i trzech następnych to jest nasz cel – podkreślił, dziękując przy okazji klubowi, prezezowi oraz kolegom z drużyny, którzy „odegrali ważną rolę w podejmowaniu decyzji” o pozostaniu we włoskiej ekipie na kolejne sezony.

Przypomnijmy, 28-letni przyjmujący jest związany z Sir Safety Perugia od 2018 roku, zdobywając w tym czasie wicemistrzostwo Włoch oraz puchar i Superpuchar kraju. Wcześniej występował w barwach Zenitu Kazań, z którym aż czterokrotnie sięgał po Ligę Mistrzów, puchar i mistrzostwo kraju.

