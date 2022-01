ZAKSA Kędzierzyn-Koźle straci swojego lidera? Transfer reprezentanta Polski byłby bolesnym ciosem

Polscy siatkarze są rozchwytywani na międzynarodowym rynku transferowym. We Włoszech na przykład sporo pisało się o możliwych przenosinach Wilfredo Leona do Zenita Sankt Petersburg, ale jego sytuacja błyskawicznie się wyjaśniła. Do innych klubów mieli też przenosić się Mateusz Bieniek oraz Bartosz Bednorz. Do grona siatkarzy rozchwytywanych przez zagraniczne zespoły dołącza teraz Kamil Semeniuk.

Kamil Semeniuk bohaterem transferu do Biełogoje Biełogrod?

O sprowadzeniu go przez Biełogoje Biełogrod piszą rosyjskie media. Informację taką podało kilka źródeł w tym telegramowy kanał „Inside Volley”. Oprócz tego o możliwych przenosinach Polaka wspominano na łamach portalu sport.business-gazeta.ru. W nowej drużynie przyjmujący miałby zastąpić Nemancję Petricia, który po krótkim pobycie w Rosji znów nosi się z odejściem z zespołu.

Gdyby te doniesienia stały się faktem, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle otrzymałaby bolesny cios, tracąc Semeniuka. Ten jest bowiem jednym z najważniejszych graczy drużyny i szybkie zastąpienie go graczem o podobnych umiejętnościach mogłoby być problematyczne.

ZAKSA i Kamil Semeniuk razem odnosili wielkie sukcesy

Jeśli przyjmujący faktycznie zdecyduje się na transfer, a wiele na to wskazuje, będzie to jego pierwsza zagraniczna przygoda w karierze. Dotychczas Polak całą karierę spędził w naszym kraju, przez większość czasu reprezentując barwy zespołu z Kędzierzyna-Koźle, którego jest wychowankiem. W latach 2018-2019 występował jeszcze Aluronie Virtu Warta Zawiercie. ZAKSA razem z Semeniukiem w składzie odnosiła duże sukcesy, między innymi wygrała dwa mistrzostwa Polski, zdobyła dwa krajowe puchary, w 2021 roku zatriumfowała w Lidze Mistrzów, czego wcześniej nigdy nie dokonał żaden polski klub.

Czytaj też:

Aleksander Śliwka skomentował wybór nowego trenera Polaków. Wymowne słowa siatkarza