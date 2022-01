Nowy trener polskich siatkarek został zapytany o swoje najmocniejsze strony. Zaskakująca odpowiedź

Na początku stycznia PZPS ogłosił, że konkurs na stanowisko nowego trenera reprezentacji Polski siatkarek wygrał Stefano Lavarini. Włoski szkoleniowiec ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ Biało-Czerwone w ostatnim czasie nie osiągały dobrych wyników, czego potwierdzeniem są rozgrywane na przełomie sierpnia i września mistrzostwa Europy, które zakończyły już na ćwierćfinale.

Lavarini: Wolę pokazywać jakość na boisku

Trener Polek w rozmowie z polsatsport.pl został zapytany o to, jakie cele stawia przed kadrą. – Nawet jeśli w tym sezonie jednym z naszych celów będzie zakwalifikowanie się na igrzyska olimpijskie, to na pewno jednym z kroków są mistrzostwa świata, których jesteśmy gospodarzem – podkreślił Włoch.

Szkoleniowiec podkreślił, że lubi dążyć stopniowo do określonego celu, przez co nie będzie deklarował, że kadra pod jego wodzą zdobędzie złoto. – Jestem cichy i wolę pokazywać jakość na boisku, a nie w słowach. Nie lubię prognozować, ale myślę, że spokojnie możemy wejść do ósemki – ocenił.

Co z Joanną Wołosz?

Dużym wsparciem dla kadry byłby powrót Joanny Wołosz, która zrezygnowała z gry dla reprezentacji jeszcze przed ostatnimi mistrzostwami Europy. Zawodniczka Imoco Volley Conegliano jest jedną z najlepszych rozgrywających na świecie, przez co jej brak w drużynie narodowej był mocno odczuwalny.

Od momentu, kiedy pojawiła się możliwość objęcia reprezentacji Polski, wymieniliśmy kilka uśmiechów przez siatkę, kiedy graliśmy przeciwko sobie. Ona jest naprawdę pozytywnie nastawiona do perspektywy powrotu – stwierdził Lavarini.

Lavarini został zapytany również o to, jakie są jego największe zalety. Trener odpowiedział w dość zaskakujący sposób stwierdzając, że nie ma ich w ogóle. – Jako trener nie mam zalet! Nie miałem takiej możliwości jako sportowiec, więc jedyne, co mogłem zrobić, by podążać za sukcesami sportowymi, była praca w sztabie szkoleniowym, w szczególności na stanowisku trenera... więcej zalet nie mam – żartował.

