Rozstrzygnęła się przyszłość Stephane’a Antigi. Gdzie będzie pracował w najbliższym czasie?

Wiadomo już, jaka będzie najbliższy przyszłość Stephane’a Antigi. Szkoleniowiec ten ostatnie lata spędził w Developresie Rzeszów i w najbliższym czasie to się nie zmieni. Jego klub wydał w tej kwestii oświadczenie.

Stephane Antiga na dłużej w Developresie Rzeszów

„Swoją karierę trenerską przez kolejne dwa sezony będzie kontynuował w zespole Rysic, dążąc do osiągnięcia najwyższych celów, czyli zdobycia tytułu mistrza kraju” – napisano w komunikacie.

Kilka dni wcześniej sam trener publicznie przyznawał, że chciałby kontynuować swoją misję w stolicy województwa podkarpackiego na łamach portalu nowiny24.pl. – Jestem zachwycony. W klubie wszystko jest super, drużyna gra bardzo dobrze, mamy fajną atmosferę. To ogromna satysfakcja rozwijać nasz zespół – mówił wówczas cytowany przez ten sam serwis.

Cel postawiony przed francuskim szkoleniowcem jest zatem jasny. Do tej pory w ciągu dwóch lat zdołał zdobyć zaledwie jedno trofeum – Superpuchar Polski w 2021 roku. Do mistrzostwa naszego kraju dwukrotnie zabrakło mu niewiele. Jego Developres dwukrotnie finiszował w TauronLidze na środkowym stopniu podium. I w 2019, i w 2020 roku tytuł trafił do Chemika Police.

TauronLiga 2021/22. Sytuacja Developresu w tabeli

Obecnie to jednak rzeszowianie liderują w tabeli. Mają na swoim koncie 44 punkty, ale muszą czuć oddech na plecach ze strony Chemika, ponieważ ten uzbierał zaledwie trzy „oczka” mniej. Zdaje się, że i tym razem kwestia mistrzostwa Polski rozstrzygnie się między tymi dwoma zespołami. Trzecia i czwarta drużyna, czyli Legionovia i ŁKS Commercecon, tracą do liderów odpowiednio 10 oraz 13 punktów.

