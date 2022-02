Bartosz Bednorz podjął kluczową decyzję ws. klubu. Będzie zarabiał mniej

Przed związaniem się Zenitem Bednorz przez dwa lata występował na włoskich parkietach. I jeszcze do niedawna wiele wskazywało na to, że to właśnie w Italii spędzi kolejny sezon. Zawodnikiem miała być zainteresowane Perugia, w której na co dzień występuje Wilfredo Leon. Ostatecznie Polak zdecydował się zostać w Rosji.

Bartosz Bednorz z niższymi zarobkami w Zenicie Kazań

Zenit Kazań o przedłużeniu kontraktu z Bednorzem poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Polski skrzydłowy przedłużył kontrakt z naszym klubem na sezon 2022/23” – pisał klub w mediach społecznościowych.

Z informacji, jakie przekazał rosyjski serwis sport.business-gazeta.ru wynika, że Bednorz zgodził się na obniżenie wynagrodzenia. Dla klubu to z pewnością dobra informacja, ponieważ reprezentant Polski jest jednym z ważniejszych punktów drużyny.

Rosyjski serwis przytoczył jego statystyki z obecnego sezonu. W 12 meczach Bednorz zdobył już 140 punktów. Nasz reprezentant atakuje z 55-procentową skutecznością. Ma również 47 proc. skuteczność w pozytywnym przyjęciu. Dzięki bardzo dobrej dyspozycji polski przyjmujący jest trzecim najlepiej punktującym zawodnikiem Zenitu Kazań.

Przed rosyjskim klubem bardzo intensywny okres. Zenit wygrał już Puchar Rosji i prowadzi w mistrzostwach kraju. Największym wyzwaniem będą jednak spotkania w Lidze Mistrzów, gdzie niebawem rozpocznie się walka o finał.

